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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفعل: الناس جاية تزور أهلها في العزل.. 390 مصابا بفيروس كورونا بالمنوفية.. وتاج الدين: مستشفيات العزل لم تمتلئ

الأحد 10/مايو/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس السبت مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية حريصة على إعادة أبنائها العالقين في كل دول العالم.

قال محمد موسى نائب محافظ المنوفية، إنه تقرر عزل قرية شنشور نظرا لظهور 15  حالة مصابة بفيروس كورونا .

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن أهالي محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة لها أعتادوا ان يتناولوا وجبة إفطار رمضان علي الكورنيش.

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية على تأهيل مستشفيات الحميات  والصدر لاستقبال المصابين بفيروس " كورونا " قائلًا "  مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك عدد من المستشفيات لم تستخدم حتى الان  لكن عملية تأهيل مستشفيات الحميات والصدر وتخصيص أجزاء منها لتكون مواقع عزل يعود لطبيعة عمل هذه النوعية من المستشفيات حيث  تقوم بفرز مرضى الحميات  ودورها كبير جدًا ليس فيما يخص مصابي " كورونا " فقط ".

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أنه ينبغي على المواطن إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مضيفة:"  البعض لا يتبع الإجراءات الاحترازية الكافية بما يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات ".

روى الفنان الكبير صبرى فواز، تفاصيل 5 سنوات كانت الأصعب في حياته.

وجه الإعلامى نشأت الديهى، دعوة إلى أولياء الأمور إلى الانتباه من أسرهم وذويهم، ومتابعة ما يفعلونه، خاصة بعد قضية فتاة التيك توك حنين حسام.

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