أخبار العلوم و التكنولوجيا..هاكرز يبيعون بيانات 73 مليون عميل

كشفت شركة Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية، عن ميعاد إصدارها لهاتف K30 5G Speed Edition أو K30 5G النسخة الحديثة، على موقعها الرسمى، حيث ستقوم بإصداره رسميا غدا 11 مايو.

يبدو أن ساعة آبل الذكية القادمة، Apple Watch Series 6، ستكون عبارة عن ممرض مرافق لمستخدميها حيث أنها ستحتوى على المميزات الطبية وحالات الفحص اللازمة ، كما أنها ستكون مناسبة بشكل كبير لكبار السن والمرضى، حيث كشفت تسريبات جديدة أن الساعة ستراقب حالات الهلع التى يصاب بها بعض الأشخاص.





شهدت مؤخرا مبيعات الهواتف الذكية انخفاضا كبيرا، في الأسواق العالمية، حيث وصلت لأدنى مستوى لها، بانخفاض 13 % عن الربع الرابع والأخير من العام الماضى 2019، وذلك بسبب فيروس كورونا.





قامت شركة سونى اليابانية بإصدار تحديث Android 10 لهواتفها سونى Xperia 10 و Xperia 10 Plus ، وأطلقت سوني الهاتفين من الفئة المتوسطة في شهر فبراير 2019 في مؤتمر Mobile World Congress، وجاءت الهواتف بنظام تشغيل Android 9 .





كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قررت نقل عمليات إنتاج سماعاتها اللاسلكية AirPods من الصين إلى فيتنام، وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات الإنتاج النهائية ستبقى فى الصين.





قامت شركة فيفو الصينية بإطلاق هاتفها الجديد، Vivo G1 5G، رسميا في الصين، حيث يعتبر هاتف Vivo G1 5G الجديد مصمما خصيصا للموظفين ومسئولى الشركات حيث يقدم الوضع المزدوج للاستخدام الشخصي و في العمل.



