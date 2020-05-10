أخبار العلوم و التكنولوجيا..هاكرز يبيعون بيانات 73 مليون عميل

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يفكر باستمرار عشاق نظام أندرويد باقتناء أحد أفضل وأقوي هذه الأجهزة مثل فئة الـ Note الشهيرة المقدمة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية العريقة، لما توفره من ميزات جبارة تجعله يؤدى العمليات اليومية بإقتدار، فهي بمثابة مكتب متنقل في جيبك، ولكن من أبرز عيوبها سعرها المرتفع، لكن يمكنك الآن الحصول على إصدار Galaxy Note 9 بأقل من نصف سعره.
قامت مجموعة من الهاكرز تدعى ShinyHunters باختراق 10 شركات عالمية وقامت ببيع قاعدة بيانات عملائها على الدارك ويب، حيث يقدر عدد العملاء الذين تم بيع بياناتهم على الشبكة لأكثر من 73 مليون عميل.
تقوم شركة جوجل على تطوير تطبيقها لمكالمات الفيديو Google Duo بحيث يسمح لعدد كبير من المستخدمين التواصل في وقت واحد يصل إلى 32 مستخدما، وذلك في محاولة من الشركة لمساعدة الأشخاص على التواصل في ظل التباعد الاجتماعى بعد تفشى فيروس كورونا.
كشفت شركة Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية، عن ميعاد إصدارها لهاتف K30 5G Speed Edition أو K30 5G النسخة الحديثة، على موقعها الرسمى، حيث ستقوم بإصداره رسميا غدا 11 مايو.
يبدو أن ساعة آبل الذكية القادمة، Apple Watch Series 6، ستكون عبارة عن ممرض مرافق لمستخدميها حيث أنها ستحتوى على المميزات الطبية وحالات الفحص اللازمة ، كما أنها ستكون مناسبة بشكل كبير لكبار السن والمرضى، حيث كشفت تسريبات جديدة أن الساعة ستراقب حالات الهلع التى يصاب بها بعض الأشخاص.
شهدت مؤخرا مبيعات الهواتف الذكية انخفاضا كبيرا، في الأسواق العالمية، حيث وصلت لأدنى مستوى لها، بانخفاض 13 % عن الربع الرابع والأخير من العام الماضى 2019، وذلك بسبب فيروس كورونا.
قامت شركة سونى اليابانية بإصدار تحديث Android 10 لهواتفها سونى Xperia 10 و Xperia 10 Plus ، وأطلقت سوني الهاتفين من الفئة المتوسطة في شهر فبراير 2019 في مؤتمر Mobile World Congress، وجاءت الهواتف بنظام تشغيل Android 9 .
كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية قد قررت نقل عمليات إنتاج سماعاتها اللاسلكية AirPods من الصين إلى فيتنام، وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات الإنتاج النهائية ستبقى فى الصين.
قامت شركة فيفو الصينية بإطلاق هاتفها الجديد، Vivo G1 5G، رسميا في الصين، حيث يعتبر هاتف Vivo G1 5G الجديد مصمما خصيصا للموظفين ومسئولى الشركات حيث يقدم الوضع المزدوج للاستخدام الشخصي و في العمل.
لطالما كان فيسبوك، فضاء مفتوحا لكل أنواع الآراء والأفكار، حتى تلك التى لم تكن مقبولة مجتمعيا أو دينيا أو سياسيا، لكل مستخدميه في جميع أنحاء العالم، وكان الأمر مستمرا على هذا النحو منذ توهجه وانتشاره في عام 2011 عندما خرجت من رحمه أفكار ثورات الربيع العربي، ولكن يبدو أن الوضع سيتغير كليا الآن، بإنشاء ما يسمى بمحكمة عليا لفيسبوك تقرر ما يجب أن ينشر أو لا ينشر.