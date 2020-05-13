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رياضة

مفاجأة.. خطأ إداري فادح في الأهلي.. نجم الفريق حرًا ويحق له التوقيع لأي ناد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 03:35 م
الأهلي
الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة عن أزمة شديدة تشهدها حاليًا أروقة النادي الأهلي بعد أن تم اكتشاف حدوث خطأ إداري تسبب في أن يصبح قلب الدفاع سعد سمير لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد.

وقالت المصادر: إن سعد سمير تم رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الماضي بسبب إصابته في وتر اكليس وتم قيد محمود كهربا  بدلًا منه بعد التعاقد معه في الميركاتو الشتوى.


واضافت المصادر أن اللاعب سعد سمير أصبح لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع لأي ناد بعد ان تم رفع اسمه وبالتالي أصبح تعاقده مع الأهلى كأن لم يكن.

وتحاول لجنة التخطيط بالنادي الأحمر إنهاء هذا الأمر بالحصول علي تجديد تعاقد سعد سمير .
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