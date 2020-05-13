تأجيل مشروعات وتقصي الفساد.. خطة البرلمان توضح أركان ترشيد النفقات

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ترشيد النفقات يمكن أن يتم من خلال الاستغناء عن أى مشروع أو بنود غير ضرورية خلال الفترة الحالية كبناء ملاعب أو مبان جديدة، بجانب وقف نزيف الفساد بتشكيل لجان تقصى حقائق أكثر للجهات المشتبه وجود فساد موروث فيها لوقف الأموال المهدرة، منوها بأن لجنة تقصي القمح وفرت للموازنة 15 مليار جنيه سنويا.









واشترط النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، ألا يمس ترشيد النفقات فرص العمل أو معدلات النمو المستهدفة، مطالبا الحكومة بتقديم خطة تقشفية عن الموازنة الجديدة للعام المالى 2020-2021 وتوضيح ما يمكن توفيره أو تجميد لبعض بنود المصروفات، على أن تضع الخطة في اعتبارها سيناريوهات استمرار أزمة فيروس كورونا لحين ديسمبر المقبل.















