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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع المخزون الأمريكي

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:16 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
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أ ش أ
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم تقديرات بشأن تراجع مخزونات الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، بما يسهم في تخفيف من تخمة المعروض وتدعيم جهود إعادة التوازن للأسواق تزامنا مع التخفيضات التي اقرها تحالف أوبك + بداية من شهر مايو الجاري .

ارتفع سعر عقود خام برنت تسليم شهر يوليو بنسبة 0.6% ليصل ا إلى 34.86 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.4% عند 32.09 دولار للبرميل.

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وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما قد تؤكده أو تنفيه بيانات إدارة معلومات الطاقة المقررة صدورها لاحقا اليوم.

وتشهد أسواق النفط العالمية مؤخرا انتعاشا مدعوما ببدء تطبيق كبار المنتجين خفض إنتاج الخام بأكبر وتيرة بما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا ، بهدف تخفيف الضغط على الأسواق بعدما شهدت انتكاسة كبيرة هوت بالأسعار إلى مستويات متدنية غير مسبوقة إثر انهيار الطلب على الخام جراء تدابير مكافحة جائحة كورونا.

كما ساهم التوجه العالمي لإعادة تشغيل الاقتصادات وتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر والنقل في تعزيز الآمال بشأن عودة الطلب على الخام ليعيد لأسواق النفط زخمها بعد تكبدها خسائر فادحة منذ أن فرضت تدابير الإغلاق المتبعة لمكافحة انتشار كورونا.
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