أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بالفيديو ببجي تثير ضجة كبيرة بسبب الأصنام.. ودعوى قضائية ضد جوجل بسبب الوضع الخفى

أعلنت إدارة تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير سناب شات Snapchat لمشاركة الصور والفيديوهات عن إيقاف الترويج لمنشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بسبب التحريض على العنف والظلم بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.



