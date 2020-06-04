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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بالفيديو ببجي تثير ضجة كبيرة بسبب الأصنام.. ودعوى قضائية ضد جوجل بسبب الوضع الخفى

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:02 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


أثارت لعبة ببجي موبايل Pubg Mobile الشهيرة الجدل من جديد، بعدما ظهر اللاعبون فيها وهم يركعون أمام أصنام فى أحدث إصدار من اللعبة، الأمر الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولاعبو ببجي أنفسهم على منصات التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية، لاستغرابهم من مغزى هذه اللقطة.

تسريبات جديدة لـ + Samsung Galaxy Note20.. كاميرا جبارة في الطريق

كشفت تسريبات جديدة  من داخل شركة سامسونج الكروية الجنوبية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، عن مواصفات أيقونتها المنتظرة بشدة منة قبل ملايين عشاق هواتف أندرويد المميزة ، وهو هاتف + Samsung Galaxy Note20، المتوقع إطلاقه رسميًا فى أغسطس المقبل، ولعل ابرز هذه التسريبات هى مواصفات الكاميرا لاجبارة التى ستقلب موازين التصوير فى عالم الهواتف الذكية.


أعلنت إدارة تطبيق التواصل الاجتماعى الشهير سناب شات Snapchat لمشاركة الصور والفيديوهات عن إيقاف الترويج لمنشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بسبب التحريض على العنف والظلم بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة الأمريكية.


يعانى رواد موقع التواصل الاجتماعى الشهير انستجرام Instagram من مشكلة تقنية فى جميع أنحاء العالم حاليًا، بعدما تعرضوا للكثير من الصور ذات خلفية سوداء أثناء تصفح الـ"timeline".


تقترب شركة سامسونج Samsung، من موعد إطلاق إصدار خاص من هاتفها Galaxy S20 Plus، وإصدار محدود النسخ، يأتي بالتعاون مع فرقة BTS الكورية، ويضم هذا التعاون أيضًا سماعة Galaxy Buds Plus، باللون البنفسجي.


قدمت شركة أبل Apple، على مدار السنين الماضية، مجموعة متميزة من الهواتف الذكية والتى تأتي بمواصفات متميزة وأداء قوى ولكن بسعر باهظ، ومع التوسع الكبير للعلامة التجارية الشهيرة، أردات أبل اجتذاب فئة جديدة من المستخدمين الذين يفضلون هواتف الشركات المنافسة بمظام التشغيل أندرويد نظرا لأسعارها الزهيدة مقارنة بأسعار أجهزة آيفون، لذا قررت أبل طرح هاتف آيفون جديد ضمن فئة الهواتف المنخفضة الثمن.


تسعى دعوى قضائية جماعية مقترحة للحصول على تعويض قدره 5 مليارات دولار من شركة جوجل Google، والتي توجه لعملاق التكنولوجيا الأمريكية اتهاما بأنها تغزو خصوصية الملايين من المستخدمين بشكل غير قانوني، من خلال تتبعهم بشكل متكرر أثنا استخدام المتصفح في الوضع الخاص (الخفي).


ظهرت بعض التسريبات السابقة، حول موعد الإعلان عن هاتف OnePlus Z، حيث تخطط شركة وان بلس لإطلاق هاتفها الأحدث خلال شهر يوليو القادم.


تناقش لجنة حكومية يابانية، مشروع قانون جديد والذي ينص على أن ضحايا التنمر الألكتروني، يحق لهم مطالبة مواقع الإنترنت، وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومزودي خدمات الإنترنت بالكشف عن أسماء وأرقام هواتف أولئك الذين قاموا بنشر منشورات تشهيرية مسيئة.
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