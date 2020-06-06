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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. عاصي الحلاني يعلن عن أغنيته الجديدة.. شيماء سيف تشعل إنستجرام بالغناء باللهجة العربية

السبت 06/يونيو/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة  المتداولة عبر مواقع السوشيال ميديا، نستعرضها من خلال السطور التالية.

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها بصور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي مستمتعة بالأجواء الصيفية في حمام السباحة من منزلها بصحبة أحد أصدقائها.

حرصت الفنانة آيتن عامر، على تقديم الدعم للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عقب تعرضة لأزمة قلبية وخضوعه لعملية جراحية. 

وقامت آيتن عامر بنشر صورة للفنان أشرف زكي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت معلقة: "دكتور أشرف زكي رجل احترم الجميع فاستحق احترامه.. ربنا يشفيك ويعافيك يارب".

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها، بفيديو لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيماء سيف في فيديو كوميدي وهي تغني باللهجة العربية.

 نشر الفنان عاصى الحلاني فيديو جديدًا له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور  "إنستجرام".

وظهر الحلانى وهو  يغني أغنية "رجعتيني لبدايتي"، وكتب معلقا على  الفيديو:‏ "قريبا". 

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه بالمخرج رامي إمام وحمدي الميرغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام. 

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تويتة ردا على أحد متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وكتب المتابع لنجيب ساويرس قائلا: "ياترى يابشمهندس  الواحد لازم يبقى شاطر فالدراسة عشان يبقى ناجح فعمله؟؟".
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