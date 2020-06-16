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رياضة

ليلة التتويج.. موعد مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:04 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
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محمد السعيد
يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره فيردر بريمن اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الألماني " بوندسليجا".

موعد مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة بايرن ميونخ في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 5 بتعليق حفيظ دراجي، وبي إن سبورتس 2 الفرنسية.


بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن:

ويكفى فريق بايرن مونخ التعادل في مباراة اليوم،من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي، قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

وعانى بايرن ميونخ من تذبذب في النتائج من بداية الموسم، إلا أنه تمكن في النهاية من اقتناص الصدارة، وقطع خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب.


في المقابل يطمح فيردر بريمن في احباط تتويج بايرن ميونخ بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه في البقاء في مسابقة الدوري الألماني الموسم المقبل.

ويتصدر بايرن موينخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد برصيد 73 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فيردر بريمن في المركز الـ 17 وقبل الأخير بـ 28 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في الملاعب.
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