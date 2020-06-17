بملامح رقيقة.. هازال كايا تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة مميزة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هازال كايا وهي ترتدي سويت شيريت باللون الرمادي الفاتح بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها ولون عينيها ايضا .
إقرأ ايضا | بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام
ورفعت هازال كايا شعرها إلى الوراء وقامت بعمله ذيل حصان مع ترك بعض خصلات شعرها منسدل على وجهها بشكل ناعم وانيقة، وهو ما أبرز جمال ملامحها.
ولم تتكلف هازال كايا وضع مساحيق التجميل حيث انها اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الروز، ما أبرز من جمال ملامحها.
واكملت هازال كايا إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة فقامت باختيار قلادة باللون الذهبي حول عنقها، مع قرطين ناعمين بالشكل الدائري.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وظهرت هازال كايا وهي ترتدي سويت شيريت باللون الرمادي الفاتح بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها ولون عينيها ايضا .
إقرأ ايضا | بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام
ورفعت هازال كايا شعرها إلى الوراء وقامت بعمله ذيل حصان مع ترك بعض خصلات شعرها منسدل على وجهها بشكل ناعم وانيقة، وهو ما أبرز جمال ملامحها.
ولم تتكلف هازال كايا وضع مساحيق التجميل حيث انها اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الروز، ما أبرز من جمال ملامحها.
واكملت هازال كايا إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة فقامت باختيار قلادة باللون الذهبي حول عنقها، مع قرطين ناعمين بالشكل الدائري.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..