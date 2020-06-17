AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملامح رقيقة.. هازال كايا تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:16 م
هازال كايا
هازال كايا
Advertisements
آية التيجي
نشرت الممثلة التركية هازال كايا صورة مميزة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت هازال كايا وهي ترتدي سويت شيريت باللون الرمادي الفاتح بأكمام طويلة، وهو ما تناسب مع لون بشرتها ولون عينيها ايضا .

إقرأ ايضا | بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام
 
ورفعت هازال كايا شعرها إلى الوراء وقامت بعمله ذيل حصان مع ترك بعض خصلات شعرها منسدل على وجهها بشكل ناعم وانيقة، وهو ما أبرز جمال ملامحها.

ولم تتكلف هازال كايا وضع مساحيق التجميل حيث انها اكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الروز، ما أبرز من جمال ملامحها.

واكملت هازال كايا إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة فقامت باختيار قلادة باللون الذهبي حول عنقها، مع  قرطين ناعمين بالشكل الدائري.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram

Oh hi ☀️

A post shared by Hazal Kaya (@hazalkaya) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجلسة تصوير جديدة.. هازال كايا تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

رجعوني لهذه اللحظة.. هازال كايا تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة على البحر

بدلة رجالي حرير.. مي سليم تثير الجدل بصورة جديدة على إنستجرام

بـ بدلة رقص.. شاهد مى سليم تنشر هذه الصورة

بـ هاف استوميك.. ديميت اوزديمير تبهر متابعيها بصورة سيلفي

في أول ظهور مع أبو هشيمة.. شاهد| ياسمين صبري بإطلالة أنثوية ناعمة

ترشيحاتنا

محارق الجثث لم تتوقف.. وفيات كورونا في الصين أكبر بـ 14 مرة من البيانات الرسمية

انتصار لمصر.. أمريكا تطالب إثيوبيا بتسوية عادلة بشأن سد النهضة

في رسالة لرئيس الوزراء.. نقابة الصيادلة تطالب بعدم عقد امتحانات كليات الصيدلة فى يوليو

هي مش محتجاني..ادوارد يوجه رسالة لابنته على الهواء

سعد الصغير يشارك جمهوره بصورة جديدة مع ابنه.. شاهد

سر انتشار كورونا.. الطبيعة تنتقم من البشر.. والوباء القادم لن يرحم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 جنيه.. وصفات سريعة لتنظيف البايركس فى دقائق

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها

طريقة عمل كيك القرفة بالقهوة خطوة بـ خطوة