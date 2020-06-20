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مرأة

عانق من تحب.. شمس الكويتية تبرز رشاقتها في آخر ظهور لها

السبت 20/يونيو/2020 - 01:05 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
تألقت المطربة شمس الكويتية ، في اخرصورة لها قامت بنشرها على حسابها الرسمي "إنستجرام".

 وظهرت شمس الكويتية بإطلالة مميزة  وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها: "عانق من تحب بكلماتك ‏فبعض الكلمات لها يد حنونة تعانق الروح ".

وارتدت شمس الكويتية بنطال ليجنز باللون الأسود وعليها بلوزة باللون الأسود بأكمام طويلة ومزين بالورود من على منطقة الصدر مع كتشي رياضي باللون البينك الفاتح، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها ورشاقتها.

وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها منسدلا على وجهها بطريقة مميزة وانسيابية للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ حيث اختارت  وضع اللون النبيتي الغامق كأحمر شفاه، مع الكحل لتبرز من جمال عينيها

ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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