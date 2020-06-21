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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. جوجل تحتفل بعيد الأب 2020.. كيفية إنشاء تغريدة صوتية على تويتر

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:02 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق أحدث إصدار من السماعات الأذن اللاسلكية تسمى Enco W11، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الهند يوم 25 يونيو الجاري.


أوقفت شركة جوجل Google الأمريكية، برنامجها التجريبي الخاص بخدمة الطباعة، والتى كانت ترسل صورا مطبوعة باستخدام مكتبة الصور التابعة لجوجل Google Photos.


من المعروف عن موقع تويتر Twitter العالمي، أنه منصة تواصل اجتماعي تعتمد على المنشورات النصية فقط، وعلى مدار السنوات الماضية أضاف موقع التدوينات المصغرة ميزة لنشر التغريدات بالصور والفيديو إلى جانب النصوص.


أعلنت شركة هواوي Huawei بشكل رسمي عن هاتفها الأحدث Enjoy 20 Pro والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة بمواصفات قوية، وبالرغم من القيود التى تفرضها الولايات المتحدة على الشركة الصينية إلا أنها مستمرة في أضافت مزايا جديدة لمنتجاتها، حيث يأتي هاتف Enjoy 20 Pro مزودا بمعالج تضيفه هواوي لأول مرة في أجهزتها فيما يلي نستعرض أبرز مواصفات هاتف Enjoy 20 Pro الرائد من هواوي. 


يواجه مستخدمو شبكة الاتصال اللاسلكية واي فاي WiFi، بعض المشكلات أثناء استخدام الشبكة ومابين بعض المشاكل في الجهاز الموصل بالشبكة أو بطء الأداء، أو انقطاع الاتصال بصورة مستمرة، أو فقدان إشارة الجهاز المحمول في بعض الأماكن من المنزل.


تستعد ريلمي للإعلان عن هاتف  Realme X3، من خلال حدث عبر الإنترنت يقام في الهند يوم 25 من شهر يونيو الجاري، وستقدم الشركة الصينية من خلال هذا الحدث عن أول هاتف ذكي في العالم يأتي بمعالج MediaTek Helio G35.


تستعد شركة آبل Apple الأمريكية، لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC لعام 2020، في يوم 22 من شهر يونيو الجاري، ولكن هذه السنة سيأتي مؤتمر WWDC بشكل مختلف عن المعتاد في السنوات الماضية، حيث سيقام مؤتمر آبل من خلال حدث عبر شبكة الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد  COVID-19.


كشف أحدث التسريبات أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق طرازين من حاسبها اللوحي القادم وهم Galaxy Tab S7 وGalaxy Tab S7+، حيث من المتوقع أن تعلن عنهما الشركة الكورية في أوائل شهر أغسطس المقبل.


تحتفل جوجل Google، بعيد الأب 2020، وذلك من خلال تغيير شعارها على صفحة البحث الشهيرة التابعة لها، إلى رسومات شعار مبتكرة تتيح للمستخدمين تصميم بطاقة رقمية لتهنئة آبائهم في أي مكان بالعالم.


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