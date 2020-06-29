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مرأة

فستان مارلين مونرو .. شمس الكويتية بإطلالة أنثوية على إنستجرام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:09 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
تألقت المطربة شمس الكويتية  بإطلالة جذابة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خطفت شمس الكويتية الأنظار بإطلالتها، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : أعدك سوف تبحث عني في شخص آخر .
وارتدت شمس الكويتية فستان اوف شولدر من بتصميم مختلف من الأكتاف باللون الأبيض والأسود، وهو ما أبرز من رشاقتها.

وظهرت شمس الكويتية بخصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بطريقة مميزة وانسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولفتت شمس الكويتية الأنظار في وضع المكياج؛ واختارت وضع اللون الأحمر القاتم كأحمر شفاه، مع الكحل و الماسكرا لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف شمس الكويتية في ارتداء الإكسسوارات ؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعة وغير متكلفة.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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