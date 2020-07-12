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أنت بتخاف على الفلوس أوي يا دكتور معيط.. أول تعليق من وزير المالية على حديث الرئيس

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:10 م
وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
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البهي عمرو

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اليوم وتحديدًا عندما قال له " أنت بتخاف على الفلوس يا دكتور معيط".  

ورد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، وقال " إن وزير المالية يعمل على تأمين احتياجات الدولة، وذلك لان كل يوم هناك التزامات على الدولة".  

وأشار وزير المالية، إلى أن وزير المالية يكون لديه حرص كبير على أموال الدولة، ولذلك جاءت كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 اليوم.

وأوضح وزير المالية،  أن وزير المالية يعمل على الموازنة بين الحرص فى  عجز الموازنة العامة للدولة، والعمل على زيادة النمو ورفع معدلات النمو والإنتاج.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المبادرات التي تطلقها الدولة لجميع طوائف الشعب، وليست لمحدودي الدخل فقط، موضحا أن المبادرات تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومنهم من يمتلكون سيارات.


وأضاف «السيسي» خلال افتتاح  المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات وعدد من المشروعات القومية والوحدات السكنية، أن هناك مواطنا يمتلك سيارة قديمة لأكثر من 20 سنة ينفق أموالا كثيرة لإصلاحها او للوقود، مشيرا إلى أنه سيتم توفير قروض بأقل تكلفة إن أمكن لتحويلها إلى غاز وبالتالي توفر نصف تكاليف الوقود العادي المستخدم بنسبة 50%.


وهذا الأمر ينطبق على الميكروباص أو السيارات الملاكى أو الأجرة "التاكسي"، مناشدا الحكومة والبنوك بإتاحة وتسهيل الأمر لأن الفائدة المنخفضة ليست كافية، لأن التحويل من البنزين للغاز يكلف 8 مليارات جنيه لـ المليون سيارة فقط.


ووجه الرئيس السيسي حديثه للدكتور محمد معيط وزير المالية: «أنت بتخاف على الفلوس أوي، المليون سيارة تتكلف 8 مليار جنيه إذا كنتم عايزين الناس تيجي معاكم لازم تبذلوا اكثر من كده، وخلى قلبكم جامد وساعدوا الناس، طيب ما فايدة صفرية لو أمكن ببرامج محددة».


وتابع «أتصور مع وزارة الداخلية عندما ترخص السيارات ونقول لن نرخص السيارة الجديدة إلا بالغاز، وهذا من حق الدولة تنظم شئون حياة شعبها وإنفاقه، ويتم تحديد موعد اعتبارا من هذا اليوم لن ترخص السيارات الجديدة إلا بالغاز».

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