أنت بتخاف على الفلوس أوي يا دكتور معيط.. أول تعليق من وزير المالية على حديث الرئيس

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اليوم وتحديدًا عندما قال له " أنت بتخاف على الفلوس يا دكتور معيط".

ورد وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى ام سي" المذاع على قناة " دى إم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، وقال " إن وزير المالية يعمل على تأمين احتياجات الدولة، وذلك لان كل يوم هناك التزامات على الدولة".

وأشار وزير المالية، إلى أن وزير المالية يكون لديه حرص كبير على أموال الدولة، ولذلك جاءت كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع الأسمرات 3 اليوم.

وأوضح وزير المالية، أن وزير المالية يعمل على الموازنة بين الحرص فى عجز الموازنة العامة للدولة، والعمل على زيادة النمو ورفع معدلات النمو والإنتاج.