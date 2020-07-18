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رياضة

بعد خسارة الدوري الإسباني.. الفرنسي لوران بلان مرشح لتدريب برشلونة

السبت 18/يوليه/2020 - 09:34 ص
لوران بلان
لوران بلان
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عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف الإسبانية، عن اقتراب رحيل كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة؛ بعد خسارته مسابقة الدورى الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد. 

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه بالفعل بدأ وكلاء اللاعبين في تقديم أسماء مدربين لقيادة الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة بعد فشل مهمة "سيتين". 

وأضافت الصحيفة، أن خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير طرح اسم الفرنسي لوران بلان على مسئولي برشلونة منذ أسبوعين تقريبا. 

وأكملت الصحيفة أنه يحتمل أن يصبح "بلان" المدير الفني القادم لبرشلونة نظرا لأنه درب فرقا عديدة بالدورى الدرجة الاولى مثل بوردو ومنتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، كما أنه كان لاعبا في فريق برشلونة خلال 1996-1997. 

جدير بالذكر أن اجتماع رئيس نادي برشلونة بارتوميو مع سيتين المدير الفني لم يبلغه بالرحيل قبل مباراة نابولى في إياب دورى أبطال أوروبا. 
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