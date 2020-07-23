الحكومة تنفي تحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل.





وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن اللغة الأجنبية الثانية تعد أحد المواد الأساسية التي يتم تدريسها ضمن مناهج الثانوية العامة لكل من الشعبتين العلمية والأدبية.





وفي سياق متصل، تم وضع خطة مبدئية للعام الدراسي المقبل الاستثنائي في ظل أزمة كورونا، تتضمن التعامل بأشكال متناسبة مع الفئة العمرية للطلاب، فبالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال، حتى الصف الثالث الابتدائي، سيكون الحضور إلى المدارس كاملًا، بينما التلاميذ من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي سيحضرون بشكل جزئي، وتزداد فترة التعليم عن بعد عبر تدرج المراحل، حيث أن المتغير الأساسي في هذه العملية هو الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب والحفاظ على سلامة الطلاب.



