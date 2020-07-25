شوشة يشدد على ضرورة توافر جميع مستلزمات العيد في شمال سيناء

، ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام عيد الأضحي، مع توافر جميع احتياجات المواطنين بالأسواق من سلع ومواد غذائية ولحوم

وغيرها.

ووجه بضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد واتباع تعليمات مجلس الوزراء خلال فترة العيد.





وقال، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على تواصل دائم بالغرف الفرعية على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، مشيرا إلى ربط غرفة عمليات المحافظة مع غرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لمتابعة الموقف أولا بأول.



فيما أعلن فتحى راشد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن توفير كل احتياجات المواطنين والاستعداد لعيد الأضحى المبارك.. مع استمرار الرقابة التموينية فى متابعة توفير السلع بالمواصفات الجيدة ومراقبة الأسعار لمنع الاستغلال.



وأعلنت مديرية الاوقاف بالمحافظة، عن بيع صكوك أضاحي عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك لتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا والأسر الفقيرة.



وقال الشيخ محمد يونس مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، إن سعر صك الأضحية هذا العام يبلغ 1800 جنيه، وهو متوفر في ديوان عام المديرية بالعريش والإدارات التابعة لها ومختلف المساجد على مستوى المحافظة.



وقال إن عملية بيع صكوك الأضاحي مستمرة حتى وقفة عرفات، مطالبا المقتدرين بشراء صكوك الأضاحي للتوسعة على الفقراء والمحتاجين والمستحقين.



من جانبه، أوضح الشيخ الشحات إبراهيم مدير إدارة المتابعة بالمديرية، أن قيمة مبلغ الصك بالكامل تصل من المتصدق إلى الفقير، ولا توجد أي مصروفات إدارية أو إعلانية أو أي نوع من المصروفات.