حدث ليلاً | تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة طبيب الغلابة.. هجوم إسرائيلي على أم كلثوم.. الجيش الليبي ينشر منظومة S-200

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إننا في أيام مباركات وأشهر معلومات فرض فيها الله- سبحانه وتعالى- زيارة بيته الأعز الأكرم بيت الله الحرام، وذكر المسلمين في كافة أركان الأرض ممن لم يزوروا ولم يعتمروا أو حبسهم حابس أو حال صرفهم أن يصلوا إلى البيت الحرام فأمرهم بأن يعيشوا معيشة الحجاج وأن يهرقوا الدم فليس هناك عمل أحب إليه في ذلك اليوم في –يوم عيد الأضحى- من إهراق الدم في سبيله وله ولوجهه خالصا من دون الناس إعلانا للتوحيد.



