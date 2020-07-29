حدث ليلاً | تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة طبيب الغلابة.. هجوم إسرائيلي على أم كلثوم.. الجيش الليبي ينشر منظومة S-200

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار المهمة والأحداث المثيرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، ونستعرضها على النحو التالي:
أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، دعم بلاده التام لكافة الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات لأمنها القومي، مشددًا على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن البحرين.
كشفت وسائل إعلام ليبية، عن نشر الجيش الوطني في ليبيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية "اس-200" في محيط سرت وطرابلس وزليتن وبنغازي، وسط تهديدات تركية بالتحضير لهجوم عسكري على سرت، استعدادا لأي هجوم من ميلشيات حكومة الوفاق أو تركيا.
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إننا في أيام مباركات وأشهر معلومات فرض فيها الله- سبحانه وتعالى- زيارة بيته الأعز الأكرم بيت الله الحرام، وذكر المسلمين في كافة أركان الأرض ممن لم يزوروا ولم يعتمروا أو حبسهم حابس أو حال صرفهم أن يصلوا إلى البيت الحرام فأمرهم بأن يعيشوا معيشة الحجاج وأن يهرقوا الدم فليس هناك عمل أحب إليه في ذلك اليوم في –يوم عيد الأضحى- من إهراق الدم في سبيله وله ولوجهه خالصا من دون الناس إعلانا للتوحيد.
ذكرت فضائية "العربية" نقلا عن مصادرها أن وفدا من المخابرات التركية زار قاعدة الوطية في ليبيا لعدة ساعات، ثم غادر إلى تركيا.
قال وليد مشالي نجل الدكتور الراحل محمد مشالي طبيب الغلابة, إن والده توفي أمس الساعة 2 فجرًا وتم دفنه في اليوم ذاته.
دشَّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #السيسي_حارس_النيل وذلك على خلفية تصريحات الرئيس حول قضية سد النهضة أمس، خلال افتتاح مدينة الروبيكي للجلود، وقال "قضيتنا في سد النهضة عادلة اطمئنوا".
دشن نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ضد محمد حسنين مصطفى عبدالله- زوج آية حجازي السابق اتهامهما في القضية ٤٢٥٢/ ٢٠١٤ جنايات إتجار في البشر - ومؤسس كيان بلادي بالولايات المتحدة والباحث بمركز دعم التحول الديمقراطي في تونس، لتحرشه بعدد من الناشطات واغتصاب بعضهن وشهرته طارق كيتو.
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية؛ حتى يتاح للتحالف العربي تنفيذ اتفاق الرياض.
أُطلق اسم أم كلثوم على أحد شوارع مدينة حيفا المحتلة، شمال إسرائيل، بموجب قرار من لجنة التسميات في البلدية، لكن يبدو أن القرار أغضب إسرائيليين متطرفين، بل اعتبروا أنها "عدو إسرائيل".
نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إصابة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بفيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع "روسيا اليوم".