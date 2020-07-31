تشويقية جديدة من لامبورجينى لسيارتها SCV12 .. صور

كشفت شركة لامبورجيني على عدد من الصور التشويقية الجديدة لسيارتها محدودة الإنتاج SCV12 مع رسالة تقول فيها "ترقبوا".

وظهرت عدد من تفاصيل SCV12 المثيرة أثناء عرض الصور التشويقية ، والتي تشتمل على عتبات جانبية بتصميم شرس تقترب للغاية من الأرض، مع استخدام ألياف الكربون في الواجهة الأمامية ومصابيح ليد أنيقة بشكل ثماني مميز.

بالاضافة الى المصدات الامامية ذات فتحات التهوية الكبيرة، وجناح ضخم خلف العجلات الخلفية، كما أظهرت الصور السابقة أيضًا غطاء محرك بفتحات تهوية، بالإضافة إلى مشتت هواء بارز، ونظام عادم مزدوج.

ولكن لم تعلن الشركة عن الكثير من المعلومات حول سيارتها الخارقة محدودة الإنتاج القادمة، إلا أنها أكدت أنها ستحصل على هيكل جديد بالكامل من ألياف الكربون، يجعل السيارة تحصل على نسبة وزن إلى قوة أكبر، بالإضافة إلى تجربة قيادة أفضل.

وتستمد السيارة SCV12 على قوتها من محرك V12 بتنفس طبيعي يولد قوة 819 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة متسلسل بست سرعات يُرسل القوة إلى العجلات الخلفية، في حين ستحصل السيارة على جنوط مغنيسيوم قياس 19 و20 بوصة ملفوفة بإطارات بيريللي الخاصة.

وكانت قد أكدت الشركة أن إطلاق SCV12 بعد فترة قليلة خلال هذا العام .