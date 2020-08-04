أخبار الرياضة.. مهاجم أودينيزي يرحب بالانضمام للزمالك.. كاسياس يعلن اعتزاله.. برشلونة يطيح بـ 7 لاعبين

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أكد ريتشارد باشا ناشئ فريق أودينيزي الإيطالي أن رحيله عن النادي الأهلي، جاء بسبب الظروف الصحية التي تعرض لها والداه.
يخطط نادي برشلونة الإسباني للإطاحة بـ 7 لاعبين من صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ودعت كرة القدم، اليوم ، واحدا من أبرز حراس المرمى في تاريخها، بعدما أعلن الحارس الإسباني المخضرم أيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد، اعتزاله كرة القدم في عمر الـ39 عامًا.
وصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى مدينة دبي الإماراتية، منذ ساعات قليلة، لقاء عطلته الصيفية.
روي احمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابقة تجربته مع الثانوية العامة خاصة مع اعلان نتيجتها اليوم.
يعود فهد المولد، نجم اتحاد جدة، إلى المباريات الرسمية، بعد غياب استمر 455 يومًا، منذ إيقافه يوم 9 مايو عام 2019، تنفيذًا لعقوبة تأديبية نظير ثبوت تعاطيه منشطات.