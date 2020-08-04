أخبار الرياضة.. مهاجم أودينيزي يرحب بالانضمام للزمالك.. كاسياس يعلن اعتزاله.. برشلونة يطيح بـ 7 لاعبين

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









أكد ريتشارد باشا ناشئ فريق أودينيزي الإيطالي أن رحيله عن النادي الأهلي، جاء بسبب الظروف الصحية التي تعرض لها والداه.









يخطط نادي برشلونة الإسباني للإطاحة بـ 7 لاعبين من صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





