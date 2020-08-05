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فن

رامي إمام يتضامن مع لبنان ويقدم تعازيه في ضحايا انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:06 م
رامي امام
رامي امام
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ندي فكري
علق المخرج رامي إمام ابن الزعيم عادل إمام على الانفجار الأليم  الذي وقع أمس بالعاصمة اللبنانية. 

وكتب رامي إمام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: اللهم احفظ لبنان و شعبها.. خالص التعازي للشعب اللبناني الحبيب

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وتسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأفاد المراسل أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن حريق شب في أحد مستودعات العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ويبدو أنه كان يحتوي كمية كبيرة من المفرقعات.


ووردت أنباء عن وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.
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