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مرأة

انتبه.. هذه العلامات تدل على إصابتك بـ سرطان المعدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:09 م
سرطان المعدة
سرطان المعدة
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هاجر هانئ
قال احمد مساعد، دكتور امراض الباطنة والكلى والجهاز الهضمي والسكر، أن سرطان المعدة من الأمراض الأكثر شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، فهو ورم خبيث في المعدة .

وكشف دكتور امراض الباطنة، عن أبرز الأعراض و العلامات التى تدل على الإصابة بـ سرطان المعدة، وكان أبرزها :
 - الشعور بإنتفاخ بعد تناول الأكل 
- حرقة في المعدة و عسر في الهضم 
- الشعور بغثيان وألم في المعدة 
- الشعور بالأرهاق و فقدان الوزن 

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وأضاف احمد مساعد، أن هناك بعض الأسباب التي تؤدى إلى الإصابة بمرض سرطان المعدة وهى  تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من المواد المملحة و المدخنة، التقدم في السن، الأصابة بجرسومة المعدة، الألتهاب المزمن للمعدة، التدخين، الجينات و العوامل الوراثية .

ونصح دكتور أمراض الباطنة والكلى والجهاز الهضمي والسكر، بضرورة الكشف المبكر بالسونار و يتم ذلك في مركزنا وهذا يساعد علي التغلب علي الورم ، تناول المزيد من  الفواكه و الخضروات،  تقليل كمية الأطعمه المالحة و المدخنة  والتوقف عن التدخين .

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