انتبه.. هذه العلامات تدل على إصابتك بـ سرطان المعدة

قال احمد مساعد، دكتور امراض الباطنة والكلى والجهاز الهضمي والسكر، أن سرطان المعدة من الأمراض الأكثر شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، فهو ورم خبيث في المعدة .





وكشف دكتور امراض الباطنة، عن أبرز الأعراض و العلامات التى تدل على ا لإصابة بـ سرطان المعدة ، وكان أبرزها :

- الشعور بإنتفاخ بعد تناول الأكل

- حرقة في المعدة و عسر في الهضم

- الشعور بغثيان وألم في المعدة

- الشعور بالأرهاق و فقدان الوزن





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وأضاف احمد مساعد، أن هناك بعض الأسباب التي تؤدى إلى الإصابة بمرض سرطان المعدة وهى تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من المواد المملحة و المدخنة، التقدم في السن، الأصابة بجرسومة المعدة، الألتهاب المزمن للمعدة، التدخين، الجينات و العوامل الوراثية .





ونصح دكتور أمراض الباطنة والكلى والجهاز الهضمي والسكر، بضرورة الكشف المبكر بالسونار و يتم ذلك في مركزنا وهذا يساعد علي التغلب علي الورم ، تناول المزيد من الفواكه و الخضروات، تقليل كمية الأطعمه المالحة و المدخنة والتوقف عن التدخين .



