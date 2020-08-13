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مرأة

نشرة المرأة| هذه الفئة الأكثر خطرًا في مصابين كورونا.. و السجائر الإلكترونية هل تنقل العدوى.. وإطلالة جديدة لابنة هيفاء وهبي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:01 م
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تعد من أصعب الفئات التى واجهت العلماء والأطباء فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا هى  التعامل مع المصابين بكورونا دون أعراض على الرغم أنهم يحملون نفس الكم من الفيروسات لكن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد إلى أي مدى أسهمت تلك الحالات في نقل عدوى الفيروس الوبائى إليك كيف تحمى نفسك.


هل تزيد السجائر الإلكترونية من خطر الإصابة بكورونا

 الآثار الضارة للتدخين أو التدخين الإلكتروني أكثر خطورة من تلك التي تحدث عند الأشخاص الذين لا يدخنون أو يدخنون السجائر الإلكترونية

يؤدي التدخين إلى تفاقم مرض كوفيد إذا أصبت به ، كما أن التدخين - والتدخين الإلكتروني - يزيدان من خطر الإصابة ويطور COVID-19.إليك مضاعفات يتسبب فيها التدخين الأليكترونى.


بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ونشرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر قصتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى وظهرت زينب فياض باطلالة جذابة وساحرة وأنيقة خطفت أنظار جمهور إنستجرام ومتابعيها ليتغزل فيها فتيات و رجال

نشرت الفنانة نيرمين الفقى عبر قصتها على حسابها الشخص لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة، لها وهي مرتدية فستانا قصيرا بحمالة بامبي.

ظهرت الفقي بفستان حمالة ملفوف حول الرقبة، وتسريحة شعر انسيابية مرفوع.أما من الناحية الجمالية حرصت نيرمين على وضع لمسات بسيطة من المكياج الهادي البمبي، و ارتدت قرط مستدير كبير.


يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفراخ المشوية على الفحم  لانها لا تكسب الكثير من السعرات الحرارية ، لذلك قمنا بتضمين هذه الوصفة مع وصفة أرجل الدجاج المشوية، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين. 

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