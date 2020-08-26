أخبار التوك شو| انتقال ميسي من برشلونة لـ الأهلي يثير ضحك أحمد موسى على الهواء.. ويوجه تحذيرًا عاجلاً للمواطنين.. ومتحدث الصحة يعلن مفاجأة سعيدة بشأن لقاح كورونا الصيني

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين بشأن كورونا علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على قرار تحليل "بي سي آر" الذي اتخذته الحكومة، قائلاً: "للحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".



قال الإعلامي أحمد موسى ، إن النقد مباح للجميع والدولة لا تمنع النقد، مضيفا أن النقد شيء ممكن، والجميع يقوم به في المجتمع المصري، متسائلا "لماذا قرر اتحاد الكرة إحالة عدلى القيعى للجنة الانضباط؟".



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، "هل من حق اتحاد الكرة إحالة أي شخص للتحقيق في حالة نقد أي لاعب؟"، متابعا "قرار الاتحاد مع عدلي القيعي يجعلني مندهشا".





ناشد الإعلامي أحمد موسى ، أصحاب السيارات الذهاب لإدارة المرور بوزارة الداخلية لتركيب الملصق الإ لكتروني .



وأكد "موسى"، في برنامجه « على مسئوليتي »، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن هذا الأمر يعد تطوراً حقيقياً نريد أن نصل له في مصر، مشيراً إلى أن الأمر يعد في غاية الأهمية لتحقيق أقصى درجة أمان.



دخل الإعلامي أحمد موسى ، في نوبة ضحك بعد تداول فكرة انتقال اللاعب الدولي ليونيل ميسي للنادي الأهلي. نوبة

وقال أحمد موسى، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ترك ميسي لبرشلونة زلزال حقيقي يعصف بالبرسا، مضيفا أن هذا الأمر كان بعد تحذيرات كثيرة من ميسي.





كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي استثماري في تاريخها منذ إنشائها.



وأضاف جمعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن 1.5 مليار جنيه هو صافي ايرادات هيئة الاوقاف، لافتا إلى أنه لأول مرة لا تعتمد هيئة الأوقاف على أي موارد خارجية وتكتفي بمواردها الذاتية.







قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيتم فتح المساجد لصلاة الجمعة يوم 28 أغسطس الجاري.

وأضاف جابر طايع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "تقام صلاة الجمعة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية".

