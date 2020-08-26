أخبار التوك شو| انتقال ميسي من برشلونة لـ الأهلي يثير ضحك أحمد موسى على الهواء.. ويوجه تحذيرًا عاجلاً للمواطنين.. ومتحدث الصحة يعلن مفاجأة سعيدة بشأن لقاح كورونا الصيني

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:
علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على قرار تحليل "بي سي آر" الذي اتخذته الحكومة، قائلاً: "للحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النقد مباح للجميع والدولة لا تمنع النقد، مضيفا أن النقد شيء ممكن، والجميع يقوم به في المجتمع المصري، متسائلا "لماذا قرر اتحاد الكرة إحالة عدلى القيعى للجنة الانضباط؟".
وأضاف أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، "هل من حق اتحاد الكرة إحالة أي شخص للتحقيق في حالة نقد أي لاعب؟"، متابعا "قرار الاتحاد مع عدلي القيعي يجعلني مندهشا".
ناشد الإعلامي أحمد موسى، أصحاب السيارات الذهاب لإدارة المرور بوزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني.
وأكد "موسى"، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن هذا الأمر يعد تطوراً حقيقياً نريد أن نصل له في مصر، مشيراً إلى أن الأمر يعد في غاية الأهمية لتحقيق أقصى درجة أمان.
دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة ضحك بعد تداول فكرة انتقال اللاعب الدولي ليونيل ميسي للنادي الأهلي.
وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ترك ميسي لبرشلونة زلزال حقيقي يعصف بالبرسا، مضيفا أن هذا الأمر كان بعد تحذيرات كثيرة من ميسي.
كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد سنوي استثماري في تاريخها منذ إنشائها.
وأضاف جمعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن 1.5 مليار جنيه هو صافي ايرادات هيئة الاوقاف، لافتا إلى أنه لأول مرة لا تعتمد هيئة الأوقاف على أي موارد خارجية وتكتفي بمواردها الذاتية.
قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيتم فتح المساجد لصلاة الجمعة يوم 28 أغسطس الجاري.
وأضاف جابر طايع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "تقام صلاة الجمعة وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية".
وجهت سها عرفات، أرملة الرئيس الفلسطينى الشهيد ياسر عرفات، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقفه من القضية الفلسطينية،
وتابعت:"موقف الرئيس السيسى شجاع ..ولا خايف من أحد..أحنا بنرفع راسنا على موقف الرئيس السيسى وجيش مصر الذى يعد من أقوى جيوش المنطقة".
كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن مصر تتواصل مع دول العالم التي تقوم بإجراء تجارب سريرية للقاح فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أننا متواصلون مع دول العالم للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه سنحصل على لقاح كورونا فور إثبات فاعليته وإنتاجه في مصر.
فجّر الإعلامي تامر أمين، مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى لـ نادي بيراميدز.
وقال تامر أمين، إن أحمد فتحى اتفق مع نادى بيراميدز، بالانتقال له من الموسم القادم، بمبلغ معين ولكن بعد أن شاهد رمضان صبحى سينتقل لـ بيراميدز بمبلغ كبير طالب بالمساواة.
قال أيمن حمزة المتحدث بأسم وزارة الكهرباء ، إن المصالحة هي ما تسمى الممارسة وتعتبر قيمة تقديرية لاستهلاك الكهرباء وهذا حق من حقوق الدولة .
وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن التحول من نظام الممارسة الي العداد الكودي هو لحساب الاستهلاك بطريقة دقيقة .
قال أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة ضد مسمى اغاني المهرجانات ، مضيفا:" يعني إيه مهرجان أصلا".
وأضاف أحمد رمضان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، ا:" المهرجانات تحض على الرذيلة والفعل الفاضح وكيف توافق النقابة على تلك الاغاني وإحنا بنسمع كلام سيئ للغاية ".