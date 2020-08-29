لن يتوقف مجددا وحارات مخصصة للإسعاف والمطافي والـ BRT.. ماذا تفعل الدولة بالطريق الدائري؟

تسعي وزارة النقل، للإنتهاء من أهم المشروعات الخاصة بالطرق في القاهرة الكبري، وهو تطوير وتوسعة الطريق الدائري.





ويشمل هذه المشروع تشغيل أتوبيسات النقل السريع "BRT" لأول مره في مصر بسعة ١٧٠ راكب بطول الطريق الدائري ، مع تخصيص حارتين داخليتين لهذه الاتوبيسات المرتبطة ببعضها البعض كما يتم تخصيص نفس الحارات لسيارات الإسعاف والمطافي، وسيتم اقتطاع الحارتين من ضمن ٨ حارات هي سعة الطريق الدائري بعد تطويره ، بحسب تصريحات وزير النقل.





ومن المقرر أن تسير الأتوبيسات في مسارات منعزلة على الطريق الدائري تكون لها الأولوية والأفضلية لمرور حافلات النقل الجماعي، وتكون هذه الحارات خاضعة لوسائل مراقبة حديثة وذكية، كما سيكون للأتوبيسات أولوية في المرور بالإشارات لسيارات الإسعاف والمطافئ مما ينعكس إيجابًا على تقليل الزحام المروري عن طريق تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.





ويبلغ طول مشروع التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى 106كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ومن المقرر زيادة عدد حارات الطريق الدائري إلى 7 حارات في كل اتجاه خلال عام مع تطوير كافة الكباري المتقاطعة معه لتصل حارات كوبري المنيب إلى 8 حارات، وهو ما يعد ضعف المسافات الحالية للدائري الحالي الذي يبلغ ٤ حارات بكل إتجاه.





صدى البلد يرصد عددًا من المعلومات عن خطة تطوير الطريق الدائري حول القاهرة، في النقاط التالية...





_ مشروع تطوير الطريق الدائرى يشمل إجراء الصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة.





_ مشروع التطوير يتضمن صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم.









_ تنفيذ أعمال نظافة للطريق وصيانة طبقات الرصف من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم.





_ تطوير وتوسعة المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم.





_صيانة طبقات الرصف من السلام إلى المرج بطول 8 كم.





_ تطوير وتوسعة المسافة من السلام إلى المرج بطول 8 كم.





_ صيانة طبقات الرصف من تقاطع شبرا/بنها إلى محور 26 يوليو بطول 15 كم.





_ تشمل خطة تطوير الطريق الدائرى إنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو بالهايكستب حتى طريق السويس بطول 9 كم.





_ تطوير تقاطع الطريق الدائرى مع الأوتوستراد.





_ إنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام إلى تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم.









_ تبلغ تكلفة تطوير الطريق الدائري 7.3 مليار جنيه













_ قررت وزارة النقل إسناد أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة، إلى 10 شركات مقاولات محلية.





الانتهاء من جميع الأعمال خلال فترة زمنية بين 12- 18 شهرًا.





- الشركات المسئولة عن التطوير هى «أوراسكوم، والمقاولون العرب، وسامكريت، وسامكو، والسعداء، والسلام، والشركة القابضة لمشروعات الطرق و3 شركات تابعة للوزارة» .





- تقدر تكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى 4.5 مليار جنيه.





- تبلغ مسافة أعمال المشروع بطول 106 كم.





- سيشهد الطريق بعد تطويره انطلاقة خدمية مميزة في كافة قطاعاته





- تهدف أعمال تطوير الطريق الدائري إلى توسعة الطريق لرفع مستوى الخدمة واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات









- أعمال التطوير تشمل توسيع كافة قطاعات الطريق الدائري من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات





- القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق وخاصة في قطاع الأوتوستراد/ المنيب فستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه









- صيانة طبقات الرصف من المرج إلى السلام بطول 8 كم





- الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور





- صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج المنهارة





- يتم صيانة وتأمين شبكة الإنارة وكذلك أعمال النظافة





-وضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل من تنقل المواطنين







