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الإسكان: مصر نفذت أفضل مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 10:46 ص
المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الإسكان
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ريهام فيكتور
قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن جهود البناء المبذولة خلال الستة سنوات الأخيرة تستهدف توفير البدائل لكل شرائح المجتمع والقضاء على المناطق العشوائية.

وأضاف عمرو خطاب، خلال حواره ببرنامج، هذا الصباح، المذاع على فضائية، إكسترا نيوز، أنه تم عمل حصر لكل المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أننا بدأنا بالمناطق العشوائية الخطيرة غير الآمنة والتي يضطر المواطن للجلوس فيها مرورًا بالإسكان متوسطى ومحدودى الدخل وميسور الدخل أيضًا.

وتابع  المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة تابعت خطة الإسكان بشكل منظم ومخطط، منوهًا إلى أنه تم طرح حوالى مليون وحدة سكنية استفاد منها ملايين الأسر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مشروع الإسكان الاجتماعى حقق رقما قياسيا عالميا حظى بإشادة المنظمات الدولية، منهم الأمم المتحدة والمجلس الإفريقى للإسكان وحوالى 12 جهة دولية أخرى، لافتًا إلى أنه أفضل مشروع إسكان اجتماعى قامت بتنفيذه حكومة على مستوى العالم.
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