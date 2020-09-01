أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M51 ..و هواوى P50.. هاتف يحقق لك كل ما تتمناه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
أعلنت شركة سامسونج أنها بدأت إنتاج أول ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5 DRAM بسعة 16 جيجابايت للهواتف المحمولة، حيث تعتبر أول ذاكرة في العالم تستخدم الجيل الثالث تم تصميمها من فئة 10 نانومتر (1z) استنادًا إلى تقنية EUV.
أعلنت شركة كوالكوم الأمريكية للمعالجات Qualcomm، عن معالجها الجديد للهواتف المتوسطة Snapdragon 732G ، والذى سيتم استخدامه في هاتف Poco X3 حيث سيكون أول هاتف يستخدم المعالج الجديد.
أعلنت شركة هواوى الصينية، رسميا، عن ساعتها الذكية Huawei Watch Fit والتى تأتى بتصميم مربع، وتتميز بطول عمر بطاريتها، بالإضافة إلى عدد كبير من المميزات الطبية ومميزات اللياقة البدنية، وذلك بعد إطلاقها ساعة Watch GT 2 وسوار Band 4 الطبى.
كشفت شركة هواوى الصينية، عن الموعد الرسمى لمجموعة هواتف Enjoy 20، والتى ستكون عبارة عن هاتفين، هما Enjoy 20 .. و Enjoy 20 Plus، حيث سيتم الإعلان عنها رسميا يوم الخميس 3 سبتمبر.
أعلنت شركة سامسونج، رسميا، عن هاتف الفئة المتوسطة Samsung Galaxy M51 ، الذى سيأتى ببطارية عملاقة سعة 7000 مللى أمبير، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة لانه لم يحدث أن جاء هاتف من الفئة المتوسطة بهذه القدرة من البطارية.
بالرغم من إصدار هواوى الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحفتها الأخيرة Huawei P40 فى نسختيها العادية و الـ Pro Plus فى العام الجاري، و تزويدهم بأفضل المواصفات إلا أنهما عجزا عن تحقيق نجاح ملموس بسبب حرمان هواوى من خدمات جوجل طبقًا لقرار الحكومة الأمريكية، و بالتالى يأمل الملايين من محبي العلامة حول العالم فى تحقيق ما يتمنوه فى الإصدار القادم Huawei P50، فهل سيتمكن حقًا من تحقيق ذلك.
يبدو أن شركة إل جي الكورية قررت المنافسة بقوة فى العام الحالى بمفهوم إرضاء كل الأذواق رغم اختلافها، وهذه المعادلة يطبقها LG Velvet باقتدار من حيث المواصفات القوية لأداء مميز، وكاميرا محسنة لتقديم أفضل تجربة تصوير.