أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M51 ..و هواوى P50.. هاتف يحقق لك كل ما تتمناه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.





يبدو أن شركة إل جي الكورية قررت المنافسة بقوة فى العام الحالى بمفهوم إرضاء كل الأذواق رغم اختلافها، وهذه المعادلة يطبقها LG Velvet باقتدار من حيث المواصفات القوية لأداء مميز، وكاميرا محسنة لتقديم أفضل تجربة تصوير.



