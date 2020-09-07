أهم الأخبار.. الصحة: تسجيل 151 حالة جديدة بـ كورونا و19 وفاة.. إحالة سيدة المحكمة للمعاش.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهائها

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :





الصحة: تسجيل 151 حالة جديدة بـ كورونا.. و19 وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 78108 حالات حتى اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رعدية وغزيرة.. الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار وموعد انتهائها ..فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تجمع مياه بنسب كبيرة؛ بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على جنوب سيناء ورأس غارب..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قرار عاجل ضد حكم القمة الكرواتي إيفان بيبيك

أكدت تقارير صحفية، أنه سيتم إبعاد الكرواتي إيفان بيبيك من إدارة مباريات الدوري السعودي في الفترة المقبلة بسبب أخطائه الكارثية في مباراة فريقي اتحاد جدة والنصر..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





هل تؤثر فيضانات السودان على مصر؟.. «الري» تجيب

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن السد العالي جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





تسجيل صوتي.. جمال يوسف يكشف تطورات حالته الصحية بعد معاناته من السرطان

كشف الفنان جمال يوسف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بسرطان البلعوم، ومثوله للعلاج الفترة الماضية، موجها الشكر لـ" صدى البلد" على الاهتمام والسؤال..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





منع دخول حافلة الزمالك إستاد القاهرة .. القصة كاملة

ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، عن منع أمن إستاد القاهرة الدولي دخول حافلة نادي الزمالك قبل لقاء طلائع الجيش المقرر في تمام الساعة الثامنة والنصف..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

علاج القولون العصبي امر يشغل بال الجميع خاصة بعد ان أصبح القولون مرض العصر ويصيب نسبة كبيرة سواء الكبار او الشباب ، وهو يعود في الاساس لسوء النظام الغذائي وتناول الاطعمة غير الصحية وتناول الطعام ليلا قبل النوم ، كذلك التوتر و الضغط يزيدان من سوء حالة القولون العصبي..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





خاص.. كواليس انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز.. 4.5 مليون جنيه إسترليني وراتب سنوي خرافي

أكد نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي، التوصل لاتفاق يقضي بانتقال لاعبه رمضان صبحي إلى صفوف نادي بيراميدز..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مقابل 2 مليون يورو .. يوسف البلايلي يوافق على الانتقال لـ النادي الأهلي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الجزائري يوسف البلايلي لاعب نادي أهلي جدة السعودي، حسم انتقاله لصفوف النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





لمن أراد رؤية رسول الله في المنام .. علي جمعة: أمامك طريقتان

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الكثيرين يسعون إلى رؤية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويتساءلون عن طرق الوصول إلى المراد، منوهًا بأن هناك طريقتين. .للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





فرمان عاجل من وزير الشباب والرياضة بشأن سرقة الكئوس..فيديو

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وضعنا خطة لحضور الجماهير بطولة كأس العالم وفقا للاجراءات الاحترازية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف سبب عدم دعوة مرتضى منصور لحضور الحفل .. فيديو

قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه لعب لنادي الزمالك قبل الأهلي..متابعا: أنا من حقي كـ رئيس للاتحاد الدولي أني أقوم بدعوة ضيوف خاصين بي "أصدقائي"..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





منها رأس غارب.. الأرصاد: إغلاق العديد من الطرق بسبب الأمطار الغزيرة ..فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات أصدرتها الهيئة بسقوط أمطار منذ الأسبوع الماضي..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بيان عاجل من الشرطة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على مصري

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إن واقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد الوافدين المصريين أثناء عمله داخل محل لعب أطفال، انتهت بالتصالح..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





سنقدم فيديوهات.. محامي نهى الإمام يفجر مفاجأة في واقعة تعديها على ضابط

قال الدكتور أحمد مهران، محامى المستشارة نهى الإمام، إن المستشارة هى من طلبت إحالتها للمعاش، موضحًا أن المستشارة يحق لها الرجوع فى قرارها خلال 60 يومًا وفقًا للقانون..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





النيابة الإدارية تحيل نهى الشيخ للمعاش على خلفية واقعة ضابط المحكمة

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 سبتمبر 2020 احالة نهى الامام السيد محمد الامام الشيخ الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، اعمالا لأحكام القانون..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





رئيس الوزراء يتابع جهود إغاثة السودان.. 184 طنا و3000 كرتونة منتجات ومواد غذائية مختلفة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الإغاثة العاجلة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء في جمهورية السودان، في إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة بالسودان..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين، والعناصر التي تقوم بالاتجار في المواد المخدرة..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الرئيس يوجه بتعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والسادة مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





كنت بهزر.. "قداح" الزمالك يرد على إحالته للتحقيق بعد ضرب حارس الأهلي

رد حسن وليد قداح لاعب الزمالك والمنتخب الوطني لكرة اليد، على واقعة صفع زميله عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي ومنتخب مصر خلال حفل قرعة بطولة كأس العالم، أمس السبت والتي أقيمت في سفح الأهرامات..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أفضل 50 دعاء للمريض مستجابة بين العصر والمغرب .. رددها الآن

دعاء للمريض بالشفاء العاجل، لعله أفضل دعاء يقال للمريض، فليس هناك أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى، حيث إن الشفاء بيده عز وجل، فإذا ما أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، ودعاء للمريض بالشفاء يعد أحد الوصايا النبوية الشريفة، فقد حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الدعاء للمريض بالشفاء، بل وأرشدنا إلى أفضل اادعية الشفاء وما يقال من دعاء للمريض بالشفاء العاجل، والتي تنوعت بين آيات من القرآن الكريم وأدعية من السُنة النبوية الشريفة، فالمرض أحد الابتلاءات الدنيوية ، التي لا يسلم منها أحد..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بإستخدام الذخيرة الحية .. رئيس الأركان يشهد مشروعا تكتيكيا بالجيش الثاني

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "بجنود" الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام الذخيرة الحية..للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أول رد من اليونان على نقل تركيا دبابات إلى حدودها