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متخافش من كورونا.. نصائح مهمة اتبعها أثناء وجودك في الجيم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:53 م
نصائح مهمة اتبعها
نصائح مهمة اتبعها أثناء وجودك في الجيم
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آية التيجي
ممارسة الرياضة أمر مهم للغاية، وبسبب الجلوس في المنزل لفترات طويلة وعودة الصالات الرياضية للعمل من جديد، فقد يشعر البعض بالخوف من الذهاب إلى الجيم لعدم الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وهو ما يجعلنا نتساءل هل يمكن ان نحمي أنفسنا من الإصابة بالفيروس أثناء التواجد في الصالات الرياضية، وهو ما سنجيب عليه في السطور التالية.

وعلق معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه مع فتح الصالات الرياضية فهي فرصة ممتازة لـ خسارة الوزن، واستعادة الرشاقة مرة أخرى، لكن علينا الحذر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أنه يجب اتباع بعض النصائح الهامة أثناء التواجد في الصالات الرياضية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، ومن أهمها:

1- الالتزام بارتداء قفاز رياضى طوال ممارسة مختلف التمارين.

2- احرص على مسح الجزء الذي يلامس يديك في الجهاز الرياضي قبل استخدامه.

3- غسل اليدين 6 مرات يوميًا على الأقل بالماء والصابون، واستخدام بخاخ الكحول أثناء التواجد خارج المنزل مثل الجيم.

4- يفضل الذهاب للصالات الرياضية في أوقات غير مزدحمة.

5- استخدام منشفة شخصية أثناء التواجد في الجيم.


6- استخدام زجاجة مياه شخصية أثناء التواجد في الجيم.

7- في حالة العطس أو السعال يرجى استخدام منديل وإلقاؤه في القمامة، ولا تترك أي منديل مستخدم على الأجهزة الرياضية.

8- تجنب المصافحة بالأيدي.

9- رفع المناعة من خلال الفيتامينات والأطعمة التي تزيد من المناعة، مثل: السالمون وعسل النحل والجوافة والبرتقال وصفار البيض والمكسرات

10- شرب الماء بانتظام، وتجنب الجفاف.

11- في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا، لا تذهب للجيم لتجنب إصابة الآخرين.

12- ابتعد مسافة متر عن أي أحد تظهر عليه أعراض الأنفلونزا أو أعراض مشابهة للإصابة بكورونا.

13- تجنب ملامسة اليد للعين والأنف والفم، وخاصة بعد ملامسة يد شخص مصاب أو سطح ملوث.

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