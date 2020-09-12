أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 حيل للتخلص من بطء هاتفك الذكي.. وثغرة خطيرة في تطبيق TikTok تسرقك سرا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يشعر الكثيرون منا ببطء هاتفه في بعض الأحيان فجأة، وتوقف التطبيقات أو توقف الهاتف نفسه، ثم العودة للأداء الطبيعى أو الاستمرار بشكل بطئ لفترة طويلة من الوقت، ويعتقد الكثيرون أن هذه المشكلة نتيجة إصابة الهاتف بالفيروسات أو مشكلة في الأداء العام للهاتف.
أعلنت شركة موتورولا Motorola، رسميا عن هاتفها الأحدث Moto G9 Plus، بعد عدة تسريبات حوله ظهرت خلال الفترة الماضية، والذي يأتي بعد أسابيع من إطلاق النسخة العالمية من هاتف Moto G9 Play رخيص السعر، والذي يعمل بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.
تقترب شركة هواوي من إطلاق نظامها التشغيلي المسمى HarmonyOS، والذي يعد ثالث نظام تشغيل لأجهزة الذكية في العالم، ونقطة انطلاق جديدة للشركة الصينية بعد أن تخلت عنها الشركات الأمريكية لا سيما جوجل كجزء من العقوبات المفروضة عليها من قبل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والتي منعتها من استخدام أندرويد بالكامل.
يحتوى نظام التشغيل iOS 14 الذى سيتم طرحه من شركة آبل قريبا على العديد من المزايا مثل طلب التطبيقات الإذن من مستخدمى آيفون والتقاط الصور بشكل أسرع والتحكم في التعرض للضوء بشكل أفضل، وكذلك ميزة صورة في صورة التى تعتبر من أفضل الميزات حتى الآن.
أطلقت شركة موتورولا Motorola، الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي Motorola Razr 5G، خلال اليومين الماضيين، والذي ظهر لأول مرة في الصين بسعر 1830 دولار، وهو متوفر حاليا للحجز المسبق عبر موقع Lenovo الرسمي.
أعلنت شركة هواوي Huawei، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم التابعة لها، ومع أنها تضم الرقم 11 في اسمها، إلا أنها لا تعتمد على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 11.
تغزو شركة أوبو Oppo، الأسواق العالمية بمجموعة رائعة من هواتفها الرائدة في الفئة المتوسطة، إلى جانب مجموعة قوية من هواتف الفلاج شيب، حيث أطلقت خلال العام الجاري هاتفها الخارق Find X2 Pro، لتعلن بعده بفترة قصيرة عن هاتف مميز يطلق عليه اسم Oppo F17 Pro
اكتشفت شركة Oversecured لأمن التطبيقات، 4 ثغرات أمنية خطيرة في تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، بالنسخة الخاصة بهواتف أندرويد.