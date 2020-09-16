دراسة: زيادة ضربات القلب مؤشر على إصابتك بالاكتئاب

كشفت دراسة جديدة أجريت من قبل باحثين في

واكتشف العلماء، أنه بعد تتبع

لـ 16 شخصًا مصابًا بالاكتئاب، و 16 شخصًا لم يصابوا بالاكتئاب على مدار أربعة أيام وثلاث ليالٍ، أفادت نتائج الدراسة، ان ضربات القلب قد تمكن الأطباء النفسيين من التنبؤ بالأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب بين

90 في المائة من الحالات.