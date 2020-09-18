ربحت مصر وخسر أردوغان.. 90 يوما على فرض الخط الأحمر المصري في ليبيا

لم تكن مصر هي فقط من حددت خطا أحمر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بل أن فرنسا أيضًا وضعت خط أحمر للنظام التركي في شرق البحر المتوسط، وأعلنت أن أي تعد على حقوق دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، -"في إشارة منها لليونان"-، هو تعد على دول الاتحاد الأوروبي، مما أجبر الرئيس التركي على وقف استفزازاته الخاصة بعمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط، بحثًا عن الغاز.





كذلك الأمر بالنسبة لليونان، فلقد شهدت الشهور الماضية، زيادة حدة التوتر بين اليونان وتركيا، بسبب قيام تركيا بالتعدي على حقوق اليونان في شرق المتوسط، مما أجبر اليونان على أن تتخذ خطوات تصعيدية، وقامت بمناورات عسكرية كبرى في شرق المتوسط، بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا، في رسالة واضحة للنظام التركي، بأن أي تعد على أي على حقوق اليونان في البحر المتوسط، فسيكون رد أثينا عنيف، من أجل الحفاظ على حقوقها، خاصة بعدما رسمت حدودها البحرية مع مصر، وبذلك أصبح أردوغان محاصرًا في شرق المتوسط.





وكانت الصفعة الكبرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو خسارته لحليفه الأول في ليبيا، وهو فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبي المنتهية ولايتها، والذي أعلن عن نيته الاستقالة من منصبه في شهر أكتوبر، بعد الصراعات التي شهدتها منطقة الغرب الليبي بين حكومة الوفاق والمليشيات المدعومة من الرئيس التركي رجب أردوغان، خاصة مع وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، والذي أصبح الرجل الأول للرئيس التركي.





ذلك كان جزء من المشهد، الخاص بتركيا وتطلعاتها الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا، لكن ذلك المشهد، أوقفته مصر، بكل "حرفية وقوة"، فلقد استطاعت القوة الدبلوماسية المصرية، في فرض حصار على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إقليم شرق المتوسط، والشرق الأوسط، حيث تيقن الاتحاد الأوروبي، صدق القضية المصرية، حول تطلعات النظام التركي الاستعمارية، وأن المشروع التركي الحقيقي في المنطقة، هو التدمير والتخريب، ولأن مصر كانت تعلم ذلك، وقفت أمام المشروع بكل قوة، وكانت الضربة الكبرى للنظام التركي، كانت في ثورة الـ 30 من يونيو 2013.





ولأن مصر هي القوة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، فلقد وضعت مصر منذ 90 يومًا، الخط الأحمر للرئيس التركي في ليبيا، في العشرين من شهر يونيو الماضي، وأعلنت بكل وضوح، أن أي تعد للخط، ستقابله مصر بكل قوة، وكانت رسالة مصر واضحة، لذلك، لم يكن أمام أردوغان إلا التصريحات فقط، والتي كان يطلقها هو ومستشاريه، ولكن على أرض الواقع، لم يجرؤ الرئيس التركي على تعد ذلك الخط، لأنه يعلم قوة مصر ورد فعلها.





بعد تصريحات السيسي.. توقف الزحف نحو الشرق الليبي

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه، على مرأى ومسمع العالم، بنقل الآلاف من العناصر المرتزقة إلى ليبيا، وذلك لدعم حكومة الوفاق الليبية، والمليشيات التابعة لها، من أجل السيطرة على الهلال النفطي الليبي، وهُنا تحول الأمر من خلاف بين فرقاء الوطن الواحد في ليبيا، إلى دعوة صريحة للسيطرة على كل شيء وهدم الجيش الوطني الليبي وسرقة مقدرات "أحفاد المختار" لصالح نظام الدولة العثمانية.





بالنسبة لمصر، فالقضية الليبية "أمن قومي"، لا يقبل فيها أي تهاون، لكن القاهرة طيلة السنوات الماضية، كانت تتعامل بحكمة وهدوء وصبر مع الأزمة الليبية، لكن عندما استشعرت القاهرة الحرج، وأصبحت المعادلة على الأرض تتجه إلى تفتيت الدولة الليبية، وبدء الاقتتال الداخلي داخل القُطر الواحد، كان على مصر تعلنها بوضوح وأمام العالم جميعًا بأنها لن تسمح بتفتيت ليبيا، أو نشر الفوضى فيها عن طريق "المرتزقة" الذين أرسلتهم أنقرة لنصرة "حكومة الوفاق" الليبية.





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لذلك، أعلنت مصر في تصريحات رسمية، صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباقي مؤسسات الدولة المعنية، أنها ستتدخل لحماية "أمنها القومي المباشر"، وبشكل لا يقبل فيه النقاش، وأنها مستعدة بكل "حسم وقوة" أن تغير المشهد على الأرض، لإرجاع الأوضاع على ما هي عليه، وخلال التسعين يومًا الماضية، كانت أنقرة تقرأ وتحلل التصريحات الرسمية المصرية، والتي خلصت نتائجها بأن رد "الفعل القوي والعنيف" سينتظر ميليشيات حكومة الوفاق الليبية والعناصر المرتزقة التي أرسلها أردوغان إلى ليبيا.





تصريحات متناقضة لأردوغان.. والحرب النفسية

منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعدة "سيدي براني" القريبة من الحدود الليبية، أن خط سرت والجُفرة خط أحمر بالنسبة لمصر، لن تقبل فيه بأن يتم تجاوزه، علمت أنقرة بأن مصر أصبحت "حجر عثرة" في الطريق، أمام طموح النظام العثماني، من أجل الحصول على خيرات الشعب الليبي.





الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرأ رسالة مصر جيدًا، وعلم أن مصر، لن تسمح أو تفكر، بأن يُهدد أمنها القومي، نتيجة ما يقع في دولة الجوار ليبيا، وعلم أيضا أن مصر تمتلك من "القدرة والإمكانية" لإيقاف حلمهُ، لذلك، لجأ النظام التركي لما يُجيد فعلهُ منذ سنوات، وهو نشر الأكاذيب وممارسة أعمال التشكيك المستمرة في الدولة المصرية.





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وعن طريق الأبواق الإعلامية المتواجدة في تركيا وقطر، والتي يدعمها نظام الرئيس التركي وأمير قطر، بثت تلك الأبواق سمومها، ومارست ما تجيد فعلهُ، وهو الكذب، فعن طريق بعض المأجورين وخونة الوطن في الخارج، خرجت علينا أبواق تحذر الشعب المصري من التدخل في ليبيا، وأن الرئيس السيسي يريد أن يورط مصر في حرب لا شأن بها، وأن تركيا تحافظ على الشرعية في ليبيا، إلا أن رهانهم على الشعب المصري قد خسر، وأن ما يفعلوه منذ أن قام الشعب المصري بثورته العظيمة في 30 يونيو عام 2013، يفشل.







فلجأ أردوغان ونظامه لأساليب أخرى من "الحرب النفسية"، وهي التشكيك في قدرة مصر في حماية أمنها، وذلك عبر صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الموجهة لمصر، نظرا لأن "السوشيال ميديا"، أصبحت متحكمة بصورة كبيرة، في تشكيل وعي وتفكير ملايين البشر، وكان الرد العملي على تلك الأكاذيب، كانت المناورة العسكرية حسم 2020 والتي قام بها الجيش المصري بالقرب من الحدود الغربية، والتي أكدت أن مصر مُستعدة وبكل قوة لحماية أمنها القومي في الداخل والخارج.



