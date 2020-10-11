إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية في الإدارات التعليمية والمدارس استعدادا لبدء الدراسة

2020/2021 ، واستقرارا للعملية التعليمية بالمدارس والدواوين، وبناءً على قرار محافظ الدقهلية، فقد تقرر إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية فيما عدا المصاب بفيروس كورونا والمخالط للمريض فقط.

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وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن هذا القرار يأتي بهدف ضمان استقرار العمل بدواوين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس في العام الدراسي الجديد.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد رسميا في المدارس الحكومية والرسمية واليابانية والخاصة والمعاهد القومية يوم السبت القادم الموافق 17 أكتوبر 2020.

وكانت قد أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات أمنية رسمية لجميع مديري المدارس والمديري المديريات والإدارات التعليمية، بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 .





وقد شددت هذه التعليمات على، ضرورة قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية الطابور، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب وتسليمها للعامل النوبتجي.





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كما أكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة إعداد خطة محكمة للإشراف اليومي توزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت على أن تتضمن ما يلي:





- تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي

- التأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها

- ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد اتهاء الوقت المخصص للحصة ، وفي حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل.

- إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان

- تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسي وذلك لمتابعة ابنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية

- عدم السماح بدخول السيارات بجميع انواعها وكذلك الدراجات البخارية والموتوسيكلات إلى أفنية المدارس

- التنبيه مشددا على جميع العاملين بالمنشآت التعليمية في حالة العثور على أي جسم غريب والاشتباه ، عدم الاقتراب منه والإبلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من فعاليته من عدمه حرصا على سلامة وأمن الطلاب والمنشآت التعليمية.

- تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية بكافة مستوياتها بالتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والقوات المسلحة وخاصة تلك التي تقع بجوار المنشآت الشرطية والعسكرية

- التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة بالمدارس تأمينا لها ضد أخطار السرقة وأعمال التخريب

- تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مستوى المنشآت التعليمية حفاظا على سلامة الطلاب.









وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة إبلاغ غرفة عمليات الادارة والمديرية أو غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بأي شكاوى على الخط الساخن للإدارة المركزية للأمن عبر رقم 19151 وكول سنتر الوزارة 19126