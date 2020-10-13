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محافظات

إزالة 1250 طن قمامة من ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة في القليوبية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:44 م
إزالة 1250 طن قمامة
إزالة 1250 طن قمامة
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إبراهيم الهوارى
استكمل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم أعمال الحملة المكبرة التى تتم بالاشتراك باستخدام معدات ثلاث مدن لازالة تراكمات القمامة علي ترعه الشرقاويه بمنطقة ميت نما ومنطي.

وتم إزالة حتى الآن من بداية الحملة ما يزيد عن ١٢٥٠طن قمامة، ونقلهم بالمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمة.


تقدم المحافظ بالشكر لكل القائمين علي الحملة لنظافة المنطقة وتطهير الترعة استجابة لشكاوي المواطنين والعمل علي توفير بيئة نظيفة خالية من التلوث لهم. 

وأكد المحافظ أن المنطقة ستشمل تطوير شاملا خلال الفترة المقبلة من خلال تدبيش الترعة ورصف الطريق من الجانبين ورفع كفاءة واصلاح الكوبري الحديدي علي الترعة لعبور المشاة والسيارات وذلك بالتنسيق مع وزارة الري لرفع كفاءة وتطوير المنطقة بالكامل. 

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى الالتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى لتحقيق الانضباط فى الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

وكان محافظ القليوبية قد تفقد الوحدة الصحية بقلما التابعة لمركز ومدينة قليوب لمتابعة مبادرتي الامراض المزمنة وتنظيم الاسرة وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

وأكد محافظ القليوبية  تمام استعداد الوحدات الصحية الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان، مضيفا أن الحملة تتم من خلال العيادات الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى العيادات المتنقلة على مستوى المحافظة.
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