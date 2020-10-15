أخبار العلوم والتكنولوجيا| ميزة مفيدة بـ واتساب يجهلها الكثيرون.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M31 Prime Edition

خلال العام الجاري 2020، حققت سلسلة هواتف Poco من شاومي، نجاحا كبيرا حيث أطلقت الشركة الصينية ستة هواتف جديدة تحت اسم العلامة التجارية منذ شهر فبراير الماضي.



