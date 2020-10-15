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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا| ميزة مفيدة بـ واتساب يجهلها الكثيرون.. سامسونج تطلق هاتف Galaxy M31 Prime Edition

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:34 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تحديث ميزات الجديدة من وقت لآخر لتحسين تجربة مستخدميه، تعد من إحدى ميزات واتساب المفيدة، هي ميزة الموقع والتي تساعدك على إرسال موقعك إلى أصدقائك أو فرد من عائلتك.


قدمت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، هاتفي Galaxy M31 و Galaxy M31s في فبراير ويوليو على التوالي، واليوم أعلنت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد رسميا عن إصدار Galaxy M31 Prime Edition، والذي كشف متجر أمازون عن مواصفاته وسعره الأيام الماضية.


كشفت شركة ريلمي، النقاب رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث Q2، والتي تضم ثلاثة إصدارات جديدة ضمن الفئة المتوسطة تحمل الأسماء التالية Q2 Pro و Q2 5G وQ2i 5G.


خلال العام الجاري 2020، حققت سلسلة هواتف Poco من شاومي، نجاحا كبيرا حيث أطلقت الشركة الصينية ستة هواتف جديدة تحت اسم العلامة التجارية منذ شهر فبراير الماضي.


كشف متجر أمازون Amazon بالهند، موعد إطلاق هاتف أوبو القادم Oppo A15، حيث أعلن المتجر الألكتروني من خلال ملصق يحمل صورة الهاتف الذكي تاريخ الإعلان الرسمي عنه.


نجحت فئة الـ  X المميزة فى حصد إعجاب الملايين حول العالم منذ ظهورها لأول مرة فى عام 2017، حيث تجربة الشاشة الكاملة الأولى بدون زر الرئيسية فى تاريخ iPhone، مع كاميرات و بطارية  قوية، ولكن يعيبها فقط السعر المرتفع، ولكن تستطيع شراء نسختك بنصف السعر.
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