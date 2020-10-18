لغداء خفيف.. طريقة عمل صدور الفراخ المقرمشة

مقادير صدور دجاج مقرمشة

صدور دجاج فيليه

1 كوب دقيق دقيق ذرة

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم

1 ملعقة كبيرة بودرة بصل

2 ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة صغيرة كركم

شطة ناعمة

ملح

فلفل أسود

زيت للقلى





التقديم

بطاطس محمرة

كاتشاب









طريقة تحضير صدور دجاج مقرمشة

* تقطع صدور الدجاج الفيليه شرائح وتخلط مع التوابل والملح والفلفل الأسود





* يضاف القليل من الماء أو اللبن ويقلب كل الخليط





* تترك في التتبيلة لمدة ساعة مغطاة في الثلاجة





* يخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والملح ويقلب كل الخليط





* يخلط دقيق الذرة والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة سائلة غليظة القوام





* يوضع الدجاج في خليط دقيق الذرة ثم يقلى في الزيت





* يمكن أن تقدم مع البطاطس المحمرة والكاتشاب







