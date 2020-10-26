أبو العينين يكتسح.. ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الدائرة الأولى للنواب بالجيزة..شاهد

أعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة، عن المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي.





وقال رئيس اللجنة، إن إجمالي جميع أصوات الناخبين بلغ 653554 صوتًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا، حيث وصلت إجمالي عدد الأصوات الباطلة 19315 صوتًا، والأصوات الصحيحة 155306 صوتًا، حيث حصدت القائمة الوطنية من أجل مصر على 132.779 صوتًا، ونداء مصر على 22.527.





وأوضح رئيس اللجنة أن عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة تقدر بـ 202 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين 653.554 ، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174.621.







وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:





محمد أبو العينين 125758





زكى عباس عبد الظاهر 83995





منتصر رياض حجاج 29487





عبد الرحيم على 19756





شريف بركات أحمد 1488





مروة سعيد فوزى الطحأوى 2570





هدى عدلى الملاح 2405





محمود محمد محمود 3407





ميرفت إبراهيم غانم 2430





رجب أحمد 3988





أحمد سمير محمد 6837





أحمد مجدى 1215





ناصر فاروق عبد الحميد 1801





مصطفى محمد مرسى 900





أسامة عبد الله صالح 999





رحاب محمود عثمان 5425





أحمد مرتضى منصور 16613





ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.





وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.



