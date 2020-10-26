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حوادث

أبو العينين يكتسح.. ننشر المؤشرات الأولية لنتائج الدائرة الأولى للنواب بالجيزة..شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:53 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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رامي المهدي
أعلنت اللجنة العامة في محافظة الجيزة، عن المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي.

وقال رئيس اللجنة، إن إجمالي جميع أصوات الناخبين بلغ 653554 صوتًا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174621 صوتًا، حيث وصلت إجمالي عدد  الأصوات الباطلة 19315 صوتًا، والأصوات الصحيحة 155306 صوتًا، حيث حصدت القائمة الوطنية من أجل مصر على 132.779 صوتًا، ونداء مصر على 22.527.

وأوضح رئيس اللجنة أن عدد اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة تقدر بـ 202 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين  653.554 ، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 174.621.

وجاء إجمالي أصوات المرشحين كالتالي:

محمد أبو العينين 125758

زكى عباس عبد الظاهر 83995

منتصر رياض حجاج 29487

عبد الرحيم على 19756

شريف بركات أحمد 1488 

مروة سعيد فوزى الطحأوى 2570

هدى عدلى الملاح 2405

محمود محمد محمود 3407

ميرفت إبراهيم غانم 2430

رجب أحمد 3988

أحمد سمير محمد 6837

أحمد مجدى 1215

ناصر فاروق عبد الحميد 1801 

مصطفى محمد مرسى 900

أسامة عبد الله صالح 999 

رحاب محمود عثمان 5425

أحمد مرتضى منصور 16613
 

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات  نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، على أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل ، وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ، وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.

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