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أخبار البلد

520 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع أسوان

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:56 ص
الكهرباء - أرشيفية
الكهرباء - أرشيفية
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وفاء نور الدين
تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع أسوان والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى  (540 الف) مشترك  تم خلال الفترة من يوليو 2014 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 520 مليون جنيه  كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث:

تم الانتهاء من تنفيذ خطة الشركة الطموحة والممولة بـقــرض لقطاع كهرباء أسوان بقيمة 480 ملـيــون جنيه بنسبة تنفيذ 100%. 

كما تم تنفيذ خطة الشركة الاستثمارية (الذاتية + حياة كريمة) بقطاع كهرباء أسوان والممولة ذاتيًا من موارد الشركة بقيمة 40 مليون جنيه من المعتمد للخطة بنسبة تنفيذ 100%. 

وتم أيضًا خلال العام المالي 2019/2020 تغيير خطوط هوائية جهد متوسط الى كابلات أرضية بقطاع كهرباء أسوان  بمبلغ حوالى 18 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالمشروعات المنفذة للغير تقوم الشركة معتمدة على إمكانياتها الفنية والبشرية بدراسة وتنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية مشروعات المياه والصرف والمصانع والمدارس والري ..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن. وقد تم مراعاة أن يكون التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية.

وقد تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير بقطاع كهرباء أسوان خلال العام المالي 2019/2020 بقيمة قدرها 142 مليون جنيه.

وسعيًا إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقًا لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، مما ينعكس على  تقليل معدلات الأعطال وأزمنة الفصل وكذلك تحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين حيث تم تنفيذ الاتي: -

· إنشاء موزعات جديدة في مراكز الأحمال وتدعيمها بمغذيات دخول جديدة لإزالة الاختناقات وتأمين التغذية.

· إنشاء مغذيات خروج جديدة لتحقيق التغذية الحلقية بدلًا من الإشعاعية لتأمين التغذية وموازنة الأحمال

·إحلال الكابلات والموصلات القديمة والمتهالكة لبعض المغذيات على الجهد المتوسط بزيادة مساحة مقاطعها لاستيعاب الأحمال القائمة وتحسين مستويات جهود التغذية.

· تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لخلق مصادر تغذية جديدة وتخفيف الأحمال عن المحولات القائمة.

· تنفيذ سلاسل محولات بقدرات أعلى للمحولات لتحقيق نسب التحميل الاقتصادي.

·إنشاء مغذيات خروج جديدة وتقسيم السورتيهات القائمة على الجهد المنخفض لتحسين جهود التغذية وإزالة الاختناقات.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

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