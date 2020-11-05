علاج سريع للصداع.. النوبات الشديدة والمفاجئة
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:45 ص
علاج سريع للصداع
يعد الصداع إحدى أكثر المشكلات الصحية التي تصيبنا كثيرا، وهو ما يؤثر في تركيزنا ولا نستطيع القيام بمهام العمل المطلوبة منا؛ مما يدفع البعض لتناول مسكنات ليتمكنوا من استكمال يومهم بشكل طبيعي. وفي هذا السياق، إن كنت ممن يصابون بالصداع كثيرًا؛ فسوف في هذا السطور التالية من هذا التقرير علاجا سريعا للصداع.
علاج الصداع في ثوانٍ
ويمكن علاج الصداع في ثوانٍ معدودة من دون استخدام أدوية وعلاجات للصداع، وذلك عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي ثبت أنها فعالة للغاية بـ علاج الصداع في ثواني، ومن أبرزها :
1- الكمادات الباردة
إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ، ضع كمادات باردة على جبهتك، يمكن لمكعبات الثلج ملفوفة في منشفة أو كيس من الخضار المجمدة مدة 15 دقيقة أو حتى الاستحمام البارد أن تسهم في علاج الصداع في ثواني .
2- تخفيف الضغط على فروة رأس
إذا كنت ممن يقومون بربط شعرهم فقد يتسبب ذلك في حدوث الصداع، و لتخفيف الضغط على فروة الرأس علاج الصداع في ثواني.
3- تخفيت الأضواء
يمكن للضوء الساطع أو الخفقان ، حتى من شاشة الكمبيوتر ، أن يسبب الصداع النصفي، ويمكن علاج الصداع في ثوانٍ عبر بتغطية نوافذك الستائر أثناء النهار، أو ارتداء النظارات الشمسية البعد عن أى مصدر ساطع للضوء.
4- استخدم وسادة تدفئة أو كمادة ساخنة
إذا كنت تعاني من صداع التوتر أو بسبب الجيوب الأنفية فيمكن علاج الصداع في ثواني عبر وضع وسادة تدفئة على رقبتك أو مؤخرة رأسك.
5- حاول ألا تمضغ الاشياء القوية أو اللزجة مثل العلكة
يمكن أن يؤذي مضغ العلكة فكك ورأسك ايضا ويتسبب في الإصابة بالصداع، وينطبق الشيء نفسه على مضغ أظافرك ، وشفتيك ، وداخل الخدين ، أو الأشياء اليدوية مثل الأقلام، لا إن كنت تريد علاج الصداع في ثواني فتوقف عن استهلاك الأطعمة المقرمشة واللزجة ، وتأكد من تناول قضمات صغيرة.
6- جرب تدليك الرأس والرقبة
تستطيع فعلها بنفسك، حيث يمكن علاج الصداع في ثواني عبر تدليك جبهتك ورقبتك و صدغيك لبضع دقائق، أو قم بالضغط اللطيف والمتناوب على المنطقة التي تؤلمك.
7- الزنجبيل
وجدت دراسة حديثة صغيرة أن تناول الزنجبيل ، بالإضافة إلى مسكنات الألم المنتظمة التي لا تستلزم وصفة طبية ، يخفف ويقوم بـ علاج الصداع في ثواني.
8- المسكنات
ويمكن تناول مسكنات الآلام لجميع أنواع الصداع، ولكن يجب استخدام المسكنات باعتدال للحد من مخاطره وعلاج الصداع في ثواني.
9- ممارسة تمارين على الاسترخاء
سواء كانت تمارين اليوجا أو التأمل أو الاسترخاء فقد تسبب في إرخاء العضلات، لذا فهي تساهم في الحد من ألم الصداع.
10- تناول بعض الكافيين
تناول بعض الشاي أو القهوة أو أي شيء يحتوي على القليل من الكافيين يساهم في تخفيف ألم وعلاج الصداع في ثواني، ولكن عليك ان لا تشرب الكثير من الكافيين لأن انسحاب الكافيين يمكن أن يسبب نوعًا من الصداع.
مشروبات لعلاج الصداع
هناك العديد من مشروبات لعلاج الصداع ، وهي حالة شائعة يتعامل معها الكثير من الناس بشكل يومي، ويمكن لإصابة بالصداتع ان تسبب في الشعور بالضيق أو ان تسبب في تعطيل حياتك اليومية بالكامل. توجد عدة أنواع من الصداع ويمكن لبعض مشروبات علاج الصداع، وأكثرها شيوعًا هو صداع التوتر. الصداع العنقودي مؤلم ويحدث في مجموعات أو "عناقيد" ، بينما الصداع النصفي هو نوع متوسط وأكثر قوة من الصداع العادي
على الرغم من أن العديد من الأدوية تستهدف تخفيف أعراض الصداع، يوجد أيضًا عدد من العلاجات الطبيعية والفعالة ومشروبات علاج الصداع ايضا، ومن أبرزها :
1- الكافيين
تناول بعض الشاي أو القهوة أو أي شيء يحتوي على القليل من الكافيين يساهم في تخفيف ألم وهي أحد أبرز مشروبات علاج الصداع، ولكن عليك ان لا تشرب الكثير من الكافيين لأن انسحاب الكافيين يمكن أن يسبب نوعًا من الصداع.
2- الزنجبيل
وجدت دراسة حديثة صغيرة أن تناول الزنجبيل ، بالإضافة إلى مسكنات الألم المنتظمة التي لا تستلزم وصفة طبية وهو أحد مشروبات علاج الصداع الفعالة.
3- الأعشاب
وهناك بعض مشروبات علاج الصداع والأعشاب بما في ذلك الينسون والأقحوان الذي يمكن ان يقلل من أعراض الصداع، لما له خصائص مضادة للالتهابات.
وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول مشروبات علاج الصداع كالينسون و الأقحوان بجرعات 50-150 مجم في اليوم قد يقلل من تكرار الصداع.
4- الماء
قد يؤدي نقص السوائل في الجسم إلى الإصابة بالصداع، وفي الواقع ، أثبتت الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع لحدوث الصداع والتوتر والصداع النصفي، لذا فإن شرب الماء يعتبر اهم مشروبات لعلاج الصداع
لحسن الحظ ، ثبت أن شرب الماء يخفف من أعراض الصداع لدى معظم الأفراد المصابين بالجفاف في غضون 30 دقيقة إلى ثلاث ساعات ، والأكثر من ذلك ، أن الإصابة بالجفاف يمكن أن تضعف التركيز وتسبب التهيج ، مما يجعل الأعراض تبدو أسوأ.
علاج الصداع الشديد المفاجئ
يبحث الناس كثيرا عن علاج الصداع
الشديد المفاجئ لذلك من المهم توخي الحذر تجاه بعض العلاجات خصوصا، وأن هناك الكثير من الأدوية التي تعمل على علاج الصداع
الشديد المفاجئ لذلك يجب الانتباه إليها لمعرفة الأفضل لك، ومن أهمها :
وتستخدم هذه التقنية القديمة إبرًا رفيعة يتم إدخالها في عدة مناطق من جلدك في نقاط محددة وفي حين أن النتائج مختلطة، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الوخز بالإبر يساعد على الحد من تكرار وشدة الصداع المزمن، لذا هي علاج الصداع ا
لشديد المفاجئ.
قد تكون قادرًا على التحكم في علاج الصداع الشديد المفاجئ
من خلال أن تكون أكثر وعيًا بتغيرات استجابات جسدية معينة ثم تغييرها ، مثل توتر العضلات ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد.
ويمكن أن يقلل التدليك من التوتر ويخفف الألم ويعزز الاسترخاء، وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد قيمته كعلاج للصداع ، فقد يكون التدليك مفيدًا بشكل خاص إذا كان لديك عضلات ضيقة في الجزء الخلفي من الرأس والرقبة والكتفين.
4- الأعشاب والفيتامينات والمعادن
وتوجد بعض الأدلة على أن استهلاك الأعشاب تساعد في علاج الصداع الشديد المفاجئ النصفي
، أو تقليل شدتها وقد تقلل جرعة عالية من فيتامين ب 2 (الريبوفلافين) أيضًا من الصداع النصفي.
5- التحفيز الكهربائي للعصب القذالي
ويتم زرع قطب كهربائي صغير يعمل بالبطارية جراحيًا بالقرب من العصب القذالي عند قاعدة عنقك، ويرسل القطب نبضات طاقة مستمرة إلى العصب لتخفيف وعلاج الصداع الشديد المفاجئ
ويعتبر هذا المنهج الاستقصائي.
أسرع علاج للصداع بدون أدوية
نبحث دائما عن أسرع علاج للصداع بدون أدوية من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، وهو يستهدف النساء بشكل أكبر بكثير من الرجال بما يقرب ثلاثة أضعاف ويسبب الم شديد في الرأس مما يجعل يفقد الإنسان القدرة على أداء مهامه اليومية. وإن لم يتم تناول أسرع علاج للصداع بدون أدوية سوف يتسبب في مجموعة من الأعراض، مثل: الغثيان أو القيء أو زيادة الحساسية للضوء أو الصوت، كما يزداد مع ممارسة اى نشاط مثل صعود الدرج.
1- أخذ قسط كاف من الراحة فى غرفة مظلمة وهادئة
2- الخضوع للتدليك والمساج.
3- وضع كمادات ساخنة أو باردة على على الرأس أو الرقبة
4- أخذ كميات صغيرة من المشروبات المحتوية على الكافيين.
علاج الصداع المستمر
ويمكن علاج الصداع المستمر
الذي يتسبب في الآلام المزعجة التي تجعل الفرد يفقد السيطرة على تفكيره وأعصابه، مما يتسبب له فى عدم التركيز والتوتر، وعدم القدرة على العمل أو المذاكرة أو حتى الاستمتاع بوقته.
وفى أحيان كثيرة يمكن علاج الصداع
المستمر بدون ادوية، لكن بالنسبة لأنواع الصداع الناتجة عن بعض السلوكيات بخاف الصداع الذي يصاحب الإصابة ببعض الأمراض مثل : أمراض الكلى والقلب.
1- اشرب الكثير من الماء والعصائر والمشروبات الطبيعية
2- احصل على قسط كبير من الراحة إذا كنت مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا
3- حاول الاسترخاء لأن التوتر يمكن أن يجعل الصداع أسوأ
4- مارس الرياضة عندما تستطيع فعل ذلك
5- تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين للتغلب على الألم
6- لا تشرب الكحول
7- لا تفوت وجبات الطعام الرئيسية حتى لو كنت قد لا ترغب في تناول أي شيء
8- لا تنم أكثر من المعتاد لأنه يمكن أن يزيد الصداع سوءًا
9- لا تجهد عينيك لفترة طويلة مثل النظر إلى شاشة التليفزيون
علاج الصداع المتكرر
يمكن علاج الصداع المتكرر بشكل نهائي عن طريق بعض الادوية، ويعتبر الصداع من أكثر المشكلات الطبية المزعجة التي تفقد الإنسان تركيزه نتيجة للألم الذي يسيطر على رأسه. ويمكن علاج الصداع المتكرر، والذي يصيب أحد جانبي الرأس ويمكن أن يسيطر على الجانبين معا في بعض الحالات الشديدة ، ومن المهم جدا معرفة سبب الصداع حتى يتم علاجه بشكل صحيح.
وبالرغم من وجود بعض الطرق العلاجية الطبيعية التي نجحت مع كثيرين فى علاج الصداع
المتكرر، إلا أن بعض الحالات القوية تستلزم أخذ الدواء المناسب، ومن أبرز أدوية علاج الصداع
المتكرر.
1- أدوية الإيبوبروفين مثل (أدفيل وموترين آي بي ) والأسيتامينوفين مثل (تايلينول) والأسبرين.
2- أدوية التريبتان ، مثل سوماتريبتان (إيميتريكس) وزولميتريبتان (زوميج).
3- الأدوية الوقائية مثل metoprolol (Lopressor) .
علاج سريع للصداع
علاج سريع للصداع
علاج سريع للصداع
علاج سريع للصداع
علاج سريع للصداع