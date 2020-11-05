علاج سريع للصداع.. النوبات الشديدة والمفاجئة

تناول بعض الشاي أو القهوة أو أي شيء يحتوي على القليل من

يساهم في تخفيف ألم وعلاج الصداع في ثواني، ولكن عليك ان لا تشرب الكثير من الكافيين لأن انسحاب الكافيين يمكن أن يسبب نوعًا من الصداع.