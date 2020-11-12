حدث ليلا.. الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر.. وشيرين عبد الوهاب تنفي شائعتي سيطرة حسام حبيب على أموالها وتجسيد حياتها في مسلسل
الخميس 12/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها على النحو التالي:
علق الإعلامي احمد موسى، على دعوة الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان للمصالحة مع دول المنطقة العربية ومنها مصر في ظل الأزمات التي تمر بها تركيا.
كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن الموعد المبدئي لختام مسابقة كأس مصر هذا الموسم الذي يتبقى فيها سبع مباريات بواقع أربعة مباريات في دور ربع النهائي ومباراتين في نصف النهائي بجانب المباراة النهائية.
وسائل إعلام تكشف اسم رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد في إدارة بايدن
بدموع منهمرة وأعصاب متفاوتة، ناشدت السيدة صاحبة واقعة الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعى والمعروف بـ "إجبار والدته على الزحف"، أمام مركز شرطة أبو حماد، المسئولين بإخلاء سبيل نجلها بعد القبض عليه.
قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختار رونالد كلاين رئيسًا لموظفي البيت الأبيض.
أفادت مواقع إعلام عالمية، بأن موقع "يوتيوب" الأمريكي، تعرض لمشكلات فنية تسببت في تعطله في العديد من أرجاء العالم.
أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب
، بيانًا إعلاميًا للرد على الشائعات التي نالت من حياتها الزوجية وزوجها الفنان حسام حبيب، في الفترة الأخيرة، لوضع حد لمروجي هذه الشائعات.
أفاد موقع "كوك بولتيلكل ريبورت" الأمريكي، بأن بعض الولايات الأمريكية أقرّت النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة.
قال الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بالغربية، إن الصيدلي هشام رسلان وابنه الدكتور أحمد توفيا في الغربية في أسبوع واحد؛ بسبب فيروس كورونا، وأول أمس تُوفي دكتور صيدلي آخر؛ وهذا بسبب تعاملهم مع المواطنين والاحتكاك بهم من أجل أداء واجبهم. كشف الفنان أحمد فلوكس، عن تصالحه مع الفتاة التي رفعت عليه دعوى تعويض 10 ملايين جنيه، بعد أن قام بسبها وشتمها على السوشيال ميديا، على خلفية دعمه للمطرب المغربي سعد لمجرد، ما جعل الأخيرة تلومه نظرًا لاتهام «لمجرد» مسبقًا في قضية اغتصاب.
تحتفل اليوم الخميس 13 نوفمبر، الفنانة مايا دياب، بعيد ميلادها الـ 40، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وتعد من النجمات اللاتى يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان بسبب الجرأة في الإطلالات والتصريحات أحيانًا.