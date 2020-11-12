حدث ليلا.. الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية.. اتحاد الكرة يعلن موعد نهائي كأس مصر.. وشيرين عبد الوهاب تنفي شائعتي سيطرة حسام حبيب على أموالها وتجسيد حياتها في مسلسل

تحتفل اليوم الخميس 13 نوفمبر، الفنانة مايا دياب، بعيد ميلادها الـ 40، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، وتعد من النجمات اللاتى يثرن الجدل فى الكثير من الأحيان بسبب الجرأة في الإطلالات والتصريحات أحيانًا.



