السفير فتحي جبر: دور محمد أبو العينين المجتمعي متميز .. فيديو

عبر السفير فتحي جبر أحد المكرمين بجائزة فخر العرب للعمل المجتمعي عن سعادته بلقاء النائب محمد أبو العينين الفائز بجائزة فخر العرب عن دوره فى الاقتصاد والصناعة والعمل المجتمعي.





وقال جبر خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، سعيد لتكريم النائب محمد أبو العينين فهو شخصية متميزة فى العمل المجتمعى.









اكد بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب أنه من الطبيعى ترشيح النائب محمد أبو العينين لجائزة سيتم استحداثها من خلال أكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى تسمى جائزة "فوق التصنيف".





وقال مكروز خلال تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن حصول النائب محمد أبو العينين على جائزة فخر العرب لـ 2020 ليس غريبا فهو مدرسة فى مجاله، لافتا إلى استحداث جائزة أعلى من جائزة فخر العرب خلال العام المقبل.









وأوضح بيار مكروز رئيس جائزة فخر العرب اكاديمية جوائز التميز فى العالم العربى، لها مكاتب بحث فى جميع القطاعات ومكاتب استشارية، تقوم بترشيح الشخصيات، وعند وصول الشخصيات إلى مجلس الإدارة تقوم باختيار فائز.





وتابع رئيس جائزة فخر العرب، أن الهدف من فائدة فخر العرب، هو تكريم الشخصيات التي لها تأثير فى التنمية الشاملة والاقتصاد والعملالمجتمعي.



