حدث ليلا.. مفاجأة في التحقيق مع محمد رمضان.. قرار جديد من وزير التعليم.. أمين شرطة يقتل نفسه.. الجماهير تهاجم كلوب بسبب صلاح

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي :
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن هناك ضوابط صارمة وواضحة يجب علي المدارس الالتزام بها مؤكدا علي ان المدرسة ليس لها الحق منفردة ان تعطي قرارات الي الطلاب من اجل البقاء في المنازل .
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 165 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104875 حالة حتى اليوم.
كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع الفنان محمد رمضان بعد اتهامه بالتطبيع.
قال لطفي السقعان، الناقد الرياضي، إن اللعب على مشاعر الجماهير هو الحاكم في الأمر الكروي، لكسب ود وعطف الجماهير الأهلاوية في كل مكان.
تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
أصيب شخصا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، عقب سقوطه من على جناح طائرة، عقب تسلقه الطائرة والرقص.
قال محمد الحسيني، سباح المانش وأحد أبطال ذوي الهمم: "أنا فرحان بتعييني في منصب بوزارة الشباب والرياضة، الخاص بإقامة الخفلات والبطولات الخاصة بذوي الهمم".
حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم الاثنين على معظم أنحاء البلاد.
كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن رأيه في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب وصوله إلى الولايات المتحدة.
أكد اسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي اصابته بفيروس كورونا المستجد.
قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، إن النسخة الجارية من الدوري بدأت بشكل قوي للغاية.
لقى أمين شرطة ضمن قوة تأمين كنيسة الشهيدة دميانه بنجع حمادى، مصرعه بطلق ناري خاطئ من سلاحه الميري.