طرق علاج الشرخ المزمن.. بالعسل وزيت الزيتون

الشرخ المزمن هو حالة شرجية شائعة، وتتكون الأعراض في المقام الأول من الألم والنزيف، كما ان 25٪ من النساء و8٪ من الرجال لديهم شرخ مزمن، و من المفترض عمومًا أن الشرخ المزمن يتكون نتيجة ضعف في الشرج ينتج عنه الشرخ المزمن. هو حالة شرجية شائعة، وتتكون الأعراض في المقام الأول من الألم والنزيف، كما ان 25٪ من النساء و8٪ من الرجال لديهم شرخ مزمن، و





التئام الجروح. تهدف العلاجات إلى خفض ضغط عضلة الشرج وتعزيز





علاج الشرخ المزمن نهائيًا

تتم معالجة الشرخ المزمن تقليديًا عن طريق التوسيع الشرجي، وهذا لا يأخذ في الاعتبار الضعف الطبيعي للعضلة مع تقدم العمر وكذلك إمكانية الجراحة الشرجي في المستقبل لذلك ، يمكن لعدم معالجة الشرخ ان يشكل خطر الإصابة بسلس البول يستمر مدى الحياة بالنسبة للشباب في كثير من الأحيان ، والذين يتمتعون بصحة جيدة، كما ارتبط توسع القناة الشرجية بسلس البول اللاحق، ومع ذلك ، فإن التوسيع الهوائي المتحكم فيه هو اختلاف في التقنية التي قد تقلل من خطر إصابة عضلة الشرج.





مع وجود العديد من الخيارات المحافظة المحتملة، قمنا بالتحقيق في أدوار مختلف الأساليب غير الجراحية في علاج الشرخ المزمن.





علاج الشرخ بالفازلين

علاج الشرخ المزمن هو تقليل الضغط على القناة الشرجية عن طريق جعل البراز لينًا ، وتخفيف الشعور بعدم الراحة والنزيف، يتم تجربة العلاجات المحافظة أولًا وتشمل واحدًا أو أكثر مما يلي: الهدف منهو تقليل الضغط على القناة الشرجية عن طريق جعل البراز لينًا ، وتخفيف الشعور بعدم الراحة والنزيف، يتم تجربة العلاجات المحافظة أولًا وتشمل واحدًا أو أكثر مما يلي:

منع الإمساك من خلال استخدام ملينات البراز ، وشرب المزيد من السوائل مع تجنب المنتجات المحتوية على الكافيين (التي تسبب الجفاف) ، وتعديل النظام الغذائي ( زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف ومكملات الألياف)

النقع في حمام دافئ (يسمى أيضًا حمام المقعدة) ، لمدة 10 إلى 20 دقيقة عدة مرات في اليوم ، للمساعدة في استرخاء عضلات الشرج

تطهير المنطقة الشرجية بلطف أكثر تجنب الإجهاد أو الجلوس المطول على المرحاض استخدام الفازلين للمساعدة في تليين المنطقة الشرجية تعالج هذه الممارسات معظم الشقوق (80 إلى 90 بالمائة) في غضون عدة أسابيع إلى عدة أشهر.





علاج الشرخ بالعسل