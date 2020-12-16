طرق علاج الشرخ المزمن.. بالعسل وزيت الزيتون

الشرخ المزمن هو حالة شرجية شائعة، وتتكون الأعراض في المقام الأول من الألم والنزيف، كما ان 25٪ من النساء و8٪ من الرجال لديهم شرخ مزمن، ومن المفترض عمومًا أن الشرخ المزمن يتكون نتيجة ضعف في الشرج ينتج عنه الشرخ المزمن.
تهدف العلاجات إلى خفض ضغط عضلة الشرج وتعزيز التئام الجروح.
علاج الشرخ المزمن نهائيًا
تتم معالجة الشرخ المزمن تقليديًا عن طريق التوسيع الشرجي، وهذا لا يأخذ في الاعتبار الضعف الطبيعي للعضلة مع تقدم العمر وكذلك إمكانية الجراحة الشرجي في المستقبل لذلك ، يمكن لعدم معالجة الشرخ ان يشكل خطر الإصابة بسلس البول يستمر مدى الحياة بالنسبة للشباب في كثير من الأحيان ، والذين يتمتعون بصحة جيدة، كما ارتبط توسع القناة الشرجية بسلس البول اللاحق، ومع ذلك ، فإن التوسيع الهوائي المتحكم فيه هو اختلاف في التقنية التي قد تقلل من خطر إصابة عضلة الشرج.
مع وجود العديد من الخيارات المحافظة المحتملة، قمنا بالتحقيق في أدوار مختلف الأساليب غير الجراحية في علاج الشرخ المزمن.
علاج الشرخ بالفازلين
الهدف من علاج الشرخ المزمن هو تقليل الضغط على القناة الشرجية عن طريق جعل البراز لينًا ، وتخفيف الشعور بعدم الراحة والنزيف، يتم تجربة العلاجات المحافظة أولًا وتشمل واحدًا أو أكثر مما يلي:
منع الإمساك من خلال استخدام ملينات البراز ، وشرب المزيد من السوائل مع تجنب المنتجات المحتوية على الكافيين (التي تسبب الجفاف) ، وتعديل النظام الغذائي ( زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف ومكملات الألياف)
النقع في حمام دافئ (يسمى أيضًا حمام المقعدة) ، لمدة 10 إلى 20 دقيقة عدة مرات في اليوم ، للمساعدة في استرخاء عضلات الشرج
تطهير المنطقة الشرجية بلطف أكثر
تجنب الإجهاد أو الجلوس المطول على المرحاض
استخدام الفازلين للمساعدة في تليين المنطقة الشرجية
تعالج هذه الممارسات معظم الشقوق (80 إلى 90 بالمائة) في غضون عدة أسابيع إلى عدة أشهر.
علاج الشرخ بالعسل
وجدنا أن خليط العسل وزيت الزيتون وشمع العسل كان فعالًا في علاج التهاب الجلد الحفاظي والصدفية والأكزيما وعدوى الجلد الفطرية، الخليط له خصائص مضادة للجراثيم، تم إجراء دراسة تجريبية مستقبلية لتقييم التأثير العلاجي للتطبيق الموضعي للخليط على المرضى الذين يعانون من الشق الشرجي أو البواسير، تم معالجته باستخدام 12 ساعة من خليط طبيعي يحتوي على العسل وزيت الزيتون وشمع العسل، وتمت ملاحظة المرضى بحثًا عن دليل على أي تأثير سلبي مثل ظهور علامات وأعراض جديدة ، أو تفاقم الأعراض الموجودة، قلل خليط العسل بشكل كبير من النزيف وتخفيف الحكة لدى مرضى البواسير، أظهر مرضى الشق الشرجي انخفاضًا ملحوظًا في الألم والنزيف والحكة بعد العلاج.
أفضل مرهم لعلاج الشرخ
0.4 ٪ مرهم النتروجليسرين هو عبارة عن تركيبة داخل الشرج من النتروجليسرين (الجلسرين ثلاثي نترات) المشار إليها لعلاج آلام الشق الشرجي المزمن، النتروجليسرين المثلث الأسود متبرع بأكسيد النيتريك (NO) ، مما يقلل من زيادة ضغط القناة الشرجية الناتج عن فرط التوتر الداخلي العضلة العاصرة الشرجية ، وتحسين تدفق الدم عن طريق الأديم، أدى تطبيق 375 مجم مرتين يوميًا من مرهم نيتروجليسرين 0.4٪ ، مع إعطاء جرعة يومية من النتروجليسرين 3 مجم ، إلى زيادة ملحوظة في معدل الانخفاض في متوسط درجات الألم على النطاق البصري التناظري ، المسجلة يوميًا ، مقابل الدواء الوهمي (السيارة الفعلية) خلال أول 3 و 8 أسابيع من العلاج في المرضى الذين يعانون من آلام الشق الشرجي المزمن المشاركين في تجارب عشوائية مزدوجة التعمية.
يعاني معظم متلقي مرهم النتروجليسرين 0.4٪ من الصداع، التي كانت عابرة ولكنها شديدة في 20-25٪ من المرضى في تجارب عشوائية، وخصائص 0.4٪ نيتروجليسرين (ركتوجيسيك) مرهم مستقيمي دلالة الألم المصاحب للشقوق الشرجية المزمنة آلية العمل المتبرع بأكسيد النيتريك يتوسط استرخاء العضلة العاصرة الشرجية الداخلية .
علاج الشرخ بزيت الزيتون
زيت الزيتون هو ملين طبيعي غني يسمح للبراز بالمرور دون مشاكل، يتم تقليل الألم والنزيف والحكة الناتجة عن الشقوق الشرجية باستخدام علاج طبيعي ، وهو مزيج من زيت الزيتون والعسل وشمع العسل، خذ كميات متساوية من زيت الزيتون والعسل وشمع العسل في وعاء وقم بتسخينه في الميكروويف حتى يذوب شمع العسل تمامًا، اتركي الخليط يبرد ثم ضعيه على المنطقة المصابة، من الفعال تكراره عدة مرات في اليوم.
يمكن أيضًا استخدام زيت جوز الهند كعلاج طبيعي للشقوق الشرجية، هذا لأنه يحتوي على الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة التي يمكن أن تمر بسهولة عبر الجلد وتحافظ على تزييت المنطقة المصابة، ضع زيت جوز الهند على العضلة العاصرة الشرجية عدة مرات في اليوم لعلاج وشفاء الشقوق الشرجية.
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المرجع موقع siicp