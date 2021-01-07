أخبار التكنولوجيا.. 4 ميزات جديدة تصل واتساب في 2021.. وترامب يحظر 8 تطبيقات صينية جديدة

أعلنت شركة ديل Dell، عن عدد كبير من المنتجات الجديدة قبل انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2021، حيث قامت الشركة الأمريكية عن بتحديث سلسلة أجهزة الحاسب المحمول Latitude، من بينها Latitude 9000، وLatitude 7000، إلى جانب Latitude 5000.



