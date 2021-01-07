أخبار التكنولوجيا.. 4 ميزات جديدة تصل واتساب في 2021.. وترامب يحظر 8 تطبيقات صينية جديدة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجاءت كالآتي:
أعلنت شركة ديل Dell، عن عدد كبير من المنتجات الجديدة قبل انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2021، حيث قامت الشركة الأمريكية عن بتحديث سلسلة أجهزة الحاسب المحمول Latitude، من بينها Latitude 9000، وLatitude 7000، إلى جانب Latitude 5000.
تستعد شركة ريلمي لإطلاق أحدث هواتفها الذكية ضمن الفئة المتوسطة تحت اسم Realme V15، خلال الساعات القليلة القادمة، وأكد نائب رئيس الشركة الصينية "Xu Qi Chase" اليوم على أن الهاتف الذكي سيأتي بسرعة شح خارقة قدرها 65 وات.
تعمل شركة فيسبوك Facebook، المالكة لتطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، على إضافة عدد من الميزات الجديدة للنظام الأساسي الخاص بتطبيق التراسل الخاص بها، والتي من المتوقع أن يتم إطلاق العديد منها خلال العام الجاري.
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump، يوم أمس الثلاثاء أمرا تنفيذيا يحظر التعاملات مع ثمانية تطبيقات صينية، بما في ذلك تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول WeChat Pay.
تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية في الأسواق الهندية غدا الموافق 7 يناير، وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت النقاب رسميا عن هاتف Galaxy M02s في نيبال خلال الأيام الماضية.