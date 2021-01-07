ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 ميزات جديدة تصل واتساب في 2021.. وترامب يحظر 8 تطبيقات صينية جديدة

الخميس 07/يناير/2021 - 08:01 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجاءت كالآتي:


أعلنت شركة ديل Dell، عن عدد كبير من المنتجات الجديدة قبل انطلاق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي  CES 2021، حيث قامت الشركة الأمريكية عن بتحديث سلسلة أجهزة الحاسب المحمول Latitude، من بينها Latitude 9000، وLatitude 7000، إلى جانب Latitude 5000. 


تستعد شركة ريلمي لإطلاق أحدث هواتفها الذكية ضمن الفئة المتوسطة تحت اسم Realme V15، خلال الساعات القليلة القادمة، وأكد نائب رئيس الشركة الصينية "Xu Qi Chase" اليوم على أن الهاتف الذكي سيأتي بسرعة شح خارقة قدرها 65 وات.


تعمل شركة فيسبوك Facebook، المالكة لتطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، على إضافة عدد من الميزات الجديدة للنظام الأساسي الخاص بتطبيق التراسل الخاص بها، والتي من المتوقع أن يتم إطلاق العديد منها خلال العام الجاري.


وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump، يوم أمس الثلاثاء أمرا تنفيذيا يحظر التعاملات مع ثمانية تطبيقات صينية، بما في ذلك تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول WeChat Pay.


تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية في الأسواق الهندية غدا الموافق 7 يناير، وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت النقاب رسميا عن هاتف Galaxy M02s في نيبال خلال الأيام الماضية.


قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حظر 8 تطبيقات صينية شهيرة من على متجر تطبيقات Google Play للأجهزة العاملة بنظام أندرويد داخل نطاقها، حيث سيتم حذفها تمامًا خلال الـ 45 يوما القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أوبو تطلق أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة.. و4 طرق لاكتشاف صاحب الحظر على واتساب

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 7 ميزات مهمة لا يقدمها واتساب.. وسامسونج تطلق واجهة المستخدم One UI 3.0 لهذه الهواتف

أخبار التكنولوجيا.. 4 مميزات مبهرة لتحقيق أقصى استفادة من واتساب.. وهواوي تعلن 3 هواتف جديدة في 23 ديسمبر

أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف قدرات هواتف OnePlus 9 الفائقة.. و4 نصائح للحفاظ على عمر بطارية هاتفك

أخبار التكنولوجيا.. 7 حيل خفية لا تعرفها عن واتساب.. 4 طرق لحل مشكلة علامة التعجب في الواي فاي للأندرويد

أخبار التكنولوجيا.. أول فيديو لسماعات Galaxy Buds Pro.. أفضل أجهزة لاب توب Dell بأسعار مناسبة

ترشيحاتنا

شرطة واشنطن: مقتل 4 أشخاص واعتقال 52 شخصا خلال احتجاجات الكونجرس

أخبار الفن.. أحمد صلاح حسني يهنئ حسام غالي وحازم إمام.. وأروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

السلطة خرجت عن سيطرته.. الجيش الأمريكي نزل إلى الشارع رغم رفض ترامب

أخبار الرياضة اليوم 7 - 1 - 2021.. ربيع ياسين يروي كواليس أزمة تونس.. مصطفى محمد يكشف عن أزمته مع إدارة الزمالك والنادي يرفض الرد

بيان عاجل من اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يطالب بعزل ترامب من الرئاسة

بسبب أسئلته الصادمة.. أروى عن مذيع لقاء رانيا يوسف: كنت ضربته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قابلته بجنازة ابنها.. خبر سيئ في حياة مسنة بعد زواجها من مراهق يصغرها بـ 55 عاما

أم شابة تخسر معركتها ضد كورونا بعد ولادة طفلها الأول بـ 4 أيام

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل