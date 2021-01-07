ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي | خاص

الخميس 07/يناير/2021 - 09:48 م
الإعلامى وائل الإبراشى
الإعلامى وائل الإبراشى
Advertisements
حمادة خطاب
أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن الحالة الصحية للإعلامى وائل الابراشى تحسنت بشكل كبير جدًا، مضيفا أنه تواصل مع مدير المستشفى الذى أكد أن الإعلامى وائل الإبراشى أصبح يمارس حياته الطبيعية بعد تحسن حالته.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ صدى البلد، أن الإعلامى وائل الإبراشى غادر غرفة العناية المركزة بالمستشفى واستقرت حالته الصحية تمامًا، وأن نسبة الأوكسجين الدم فى ارتفاع ووصل الآن إلى 96 % وأن هذه مؤشرات جيدة بتحسن الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى.


وتابع سعدة، ان مدير المستشفى التى يمكث بها الإعلامى وائل الإبراشى أكد له أن الإعلامى فى انتظار المسحة القادمة لمعرفة نتيجتها ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال يومين أو ثلاثه على الأكثر،  مشيرًا أن الإعلامى يتابع الاخبار ويقرأ الجرائد ويتابع السوشيال ميديا ويمارس حياته بشكل طبيعى جدًا الآن.
 
فيما أكد مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي، أنّ حالته أصبحت مستقرة الآن وهناك تحسن ملحوظ 

وكان «الإبراشي» تم إحتجازه الأسبوع الماضي بالعناية المركزة، وفي الثاني من يناير الجاري، وجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة للإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» وذلك بعدما إعتذر «الإبراشي» عن الدخول في مداخلة هاتفية للكشف عن تطورات حالته الصحية.

وقال «الإبراشي» في رسالته التي قرأها الإعلامي عمرو أديب على الهواء: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».

وكان الإعلامى عمرو أديب، قال إنه تم الاتصال بالإعلامى الكبير وائل الإبراشى، بعدما تم نقله فى سيارة إسعاف إلى مستشفى، ومش قادر يتحدث على الهواء، ونقلت منه رسالة.

وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "أنا تم نقلى فى سيارة إسعاف وفى حالة حرجة وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين.. والآن حالتى بدأت تتحسن رغم صعوبة الحالة".

وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الإبراشى على موقع فيس بوك الجمهور والمتابعين على حالته الصحية التى تدهورت فى الساعات الماضية ووضعه فى غرفة العناية المركزة، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلنت الصفحة تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عايزة أرجع للرقص ونولع الدنيا.. القصة الكاملة لمرض فيفي عبده.. من شائعة الوفاة حتى العلاج الطبيعي

نقل الإعلامي وائل الإبراشي إلى العناية المركزة بعد إصابته بـ كورونا

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بـ كورونا

عمرو أديب يقرأ رسالة من الإبراشي على الهوا: كورونا التهمت الرئتين ومش قادر أتكلم

بعد تصريحات وائل الإبراشي.. ماذا يفعل فيروس كورونا في الرئتين؟

أسرة الإبراشي تكشف تفاصيل تطورات حالته الصحية وتطالب بعدم ترويج الشائعات

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 في مصر.. صور

على طريقة عبد الله السعيد.. سر حظر رمضان صبحى فى الأهلى بفرمان من الخطيب

دعاء لقضاء أصعب الحوائج بسرعة

خاص| الحكومة: لن نصدر عملات معدنية من فئات 5 أو 10 جنيهات

معاقبة عبدالحفيظ و بيراميدز.. 4 قرارات جديدة من لجنة الانضباط بالجبلاية

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مشروبا يوميا يحمي الرجال من سرطان البروستاتا.. 10 صور تكشف جمال وجرأة سوزان نجم الدين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه