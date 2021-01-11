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منوعات

بـ المانيكير.. ملكة جمال تلجأ إلى حيلة ذكية للتمييز بين توأميها

الإثنين 11/يناير/2021 - 04:46 ص
ملكة جمال سابقة تكشف
ملكة جمال سابقة تكشف عن حيلة ذكية للتمييز بين توأمها
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هدير علاء
شاركت ملكة جمال سابقة حيلة ذكية لجأت إليها من أجل التمييز بين ابنيها التوأم حديثي الولادة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وقررت استخدام طلاء الأظافر "المانيكير" للتغلب على صعوبة التمييز بينهما.

وأشارت ملكة جمال العالم السابقة "روزانا دافيسون"، أيرلندية الجنسية، إلى أنها وزوجها غالبًا ما يواجهان صعوبة في التمييز بين طفليهما التوأم "هوجو" و"أوسكار" خاصة في حال كانا متعبين أو كانت الغرفة مظلمة، ولذلك توصلت إلى طريقة سهلة ولكنها فعالة لتجنب الخلط بينهما مستقبلًا.


وأوضحت "دافيسون"، وهي أم لثلاثة أطفال، في المنشور الذي شاركته عبر "إنستجرام" أنها تستخدم تستخدم طلاء أظافر مناسب للأطفال بحيث تضعه على أظافر أحد طفليها كي تميزه عن شقيقه التوأم إذ أنهما متطابقان تمامًا في الملامح.

وأكدت أن طلاء الأظافر الذي تستخدمه هو من نوع خاص مناسب للأطفال وخالٍ تمامًا من السموم، وهي تطلي به عددًا من أظافر مولودها "هوجو"، وأضافت أنه من المحتمل أن ينزعج نجلها من تصرفها عندما يكبر، لكن في الوقت الراهن أصبح من السهل بالنسبة إليها التمييز بينه وبين شقيقه في حال وجود أي التباس أو تشوش.


ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ملكة جمال العالم السابقة لعام 2003 وزوجها "ويس كويرك" كانا قد استقبلا طفليهما التوأم في شهر نوفمبر من العام الماضي، وفي عام 2019 استقبلا ابنتهما الأكبر عمرًا "صوفيا"، وكثيرًا ما تشارك "روزانا دافيسون" لقطات تجمعها بأطفالها الثلاثة عبر حسابها.
بـ المانيكير.. ملكة جمال تلجأ إلى حيلة ذكية للتمييز بين توأميها
بـ المانيكير.. ملكة جمال تلجأ إلى حيلة ذكية للتمييز بين توأميها
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