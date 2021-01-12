القيمة الغذائية للكوارع.. فوائد متعددة

إن القيمة الغذائية للكوارع تكمن في أنها عبارة عن بروتين سهل الهضم والامتصاص، وتعتبر الكوارع هي مفاصل العجل أو الخروف ، حيث ان المفاصل غنية بالمادة الجيلاتينية والتي تحمل كل القيمة الغذائية للكوارع .
يساعد غلي الكوارع
فى الماء مع بعض الخل على إطلاق القيمة الغذائية للكوارع من النخاع داخل العظام وكذلك تكسير الأنسجة الأخرى في الماء. والنتيجة هي مرق لذيذ ومغذي.
العظام ذاتها غنية بالكثير من القيمة الغذائية للكوارع
، ومنها: الفيتامينات والمواد المغذية، الكالسيوم ، المغنيسيوم ، والفوسفور كما أن تخمير النسيج الضام في الكوارع يزود الجسم بمركبات طبيعية من الغضروف.
السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة
يمنحك تناول الكوارع
جانب العناصر الغذائية المفيدة الأخرى للجسم والفيتامينات اللازمة لعلاج الكثير من الأمراض دون زيادة كبيرة في الوزن ولكنها تحتوي على بعض السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة.
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش استشاري التغذية العلاجية، أن السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة يتم الاستفادة منها عبر نقع العظام و سلقها فى الماء مع إضافة الخل يعد وسيلة لزيادة القيمة الغذائية في شوربة الكوارع .
وتابعت الدمرداش، أن السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة في المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم لذلك شوربة الكوارع أعلى فى القيمة الغذائية من شوربة اللحم أو الدجاج.
وقالت استشاري التغذية العلاجية، إن السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة وسيلة للحصول على بروتين سهل الهضم والامتصاص عالى القيمة الغذائية.وأضافت أن السعرات الحرارية في الكوارع المسلوقة تبلغ في الطبق متوسط من شوربة الكوارع نحو 150 سعر حراري، ويحتوي كل 100 جرام من الكوارع على 135 سعر حرارى، 5 جرام دهون و20 جرام من البروتين سهل الهضم.
الكوارع والرجيم
وهناك علاقة بين الكوارع والرجيم
جانب العناصر الغذائية المفيدة الأخرى للجسم والفيتامينات اللازمة لعلاج الكثير من الأمراض دون زيادة كبيرة في الوزن ولكنها تحتوي على بعض السعرات الحرارية.
وقد يساعد مرق العظام على إنقاص الوزن؛ حيث ان الكوارع والرجيم يحتوي على نسبة عالية من البروتين ، مما يساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم تقييد السعرات الحرارية.
تشير دراسة أجريت عام 2017 في مجلة التغذية الكلوية إلى أن متوسط كوب مرق الكوارع
يحتوي على بروتين أكثر من متوسط كوب مرق الدجاج الأساسي.
ويكون شرب مرق العظام أو صنع حساء بسيط طريقة مفيدة لإضافة المزيد من البروتين إلى النظام الغذائي والشعور بالرضا عن الوجبة دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية .
نسبة الدهون في الكوارع
وعن نسبة الدهون في الكوارع
فهي ساق الخروف أو الماشية وهي مصدر للجيلاتين الذي قد يتحلل إلى كولاجين في الجسم. هذا مهم بشكل خاص للمفاصل.
وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش استشاري التغذية العلاجية، أن نسبة الدهون في الكوارع
يتم الاستفادة منها عبر نقع العظام و سلقها في الماء مع إضافة الخل يعد وسيلة لزيادة القيمة الغذائية في شوربة الكوارع .
وتابعت الدمرداش، أن نسبة الدهون في الكوارع في المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم لذلك شوربة الكوارع أعلى فى القيمة الغذائية من شوربة اللحم أو الدجاج.
وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى إن نسبة الدهون في الكوارع وسيلة للحصول على بروتين سهل الهضم والامتصاص عالى القيمة الغذائية.وأضافت، إلى أن نسبة الدهون في الكوارع تحتوي كل طبق متوسط الحجم على نحو 150 سعر حراري، ويحتوي كل 100 جرام من الكوارع على 135 سعر حرارى، 5 جرام دهون و20 جرام من البروتين سهل الهضم.
فوائد الكوارع
فوائد الكوارع عديدة فهي تحتوي شوربة الكوارع على عناصر غذائية مهمة أخرى خاصة المعادن المشتقة من هذه الأنسجة هذا قد يجعل الكوارع مكملا غذائيا مفيد لكثير من الناس، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد الكوارع.
1- تجديد البشرة :
وعن فوائد الكوارع فإنها تعمل على تجديد خلايا البشرة ويعطي البشرة نضارة وحيوية،
وتزيد من مرونة الجلد لاحتوائها على البروتين الطبيعى وتدعم حركة الاوعية الدموية و تقضي على ترهلات البشرة .
وذكرت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة التغذية، ان فوائد الكوارع تأتي من تأثيرات الكولاجين من النوع 2 لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض التهاب المفاصل في ركبهم جاء الكولاجين من النسيج الضام للدجاج.
تظهر نتائج الدراسة أن فوائد الكوارع
في الكولاجين الذي يمكن أن يحسن أعراض مفصل الركبة ، مثل الألم والتصلب والوظيفة الجسدية الضعيفة لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.
تحتوي الأنسجة والعظام أيضًا على الكولاجين وطهي الكولاجين يحوله إلى الجيلاتين ، الذي يمد الجسم بالأحماض الأمينية ، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات.
لا يمكن تحديد مقدار أي عنصر غذائي في مجموعة معينة من فوائد الكوارع
، لأن هذا يعتمد إلى حد كبير على نوع وكمية العظام والأنسجة التي تدخل فيها.
2- تقوية الأعصاب:
وتكمن فوائد الكوارع
على العناصر الغذائية والمعادن المتوفرة بسهولة والتي قد تساعد في الحفاظ على عمل الجسم في أفضل حالاته ومن الصعب التنبؤ بكمية أي عنصر غذائي في كل دفعة فردية.
قد تكون هناك فوائد الكوارع الإضافية انه لا تزال الأبحاث تكشف عنها في الوقت الحالي ، ولكنها من المشروبات المغذية للغاية التي قد تدعم الجسم والعديد من وظائفه وتعالج الأعصاب
بشكل كبير.
3- تقليل التوتر للحامل:
ومن فوائد الكوارع ايضا انها مفيدة للحامل لأنها غنية بعنصر المغنيسيوم، والذى يحد من التوتر والانفعال خاصة فترة الحمل والضغط العصبي الموجود لدى أغلب السيدات
تساعد المركبات الموجودة في مرق العظام في الحفاظ على المفاصل ، وقد تساعد أيضًا الأشخاص الذين يعانون بالفعل من هشاشة العظام
.
البروتين في الكوارع
ويميل البروتين في الكوارع
لعلاج مشاكل الغضروف في المفاصل الذي يحدث له تآكل أو انكماش من خلال الاستخدام المستمر ويمكن أن يضيف هذا مزيدًا من الضغط على المفاصل .
تحتوي شوربة الكوارع
على مجموعة متنوعة من المعادن ومركبات الشفاء مثل الجيلاتين والكولاجين والأحماض الأمينية والبروتين والجلوتامين والأرجينين ، وعن البروتين في الكوارع فإنها تساعد على سد بطانة الأمعاء وتقليل النفاذية ومكافحة الالتهابات وتعزيز الجهاز المناعي.
والنخاع العظمي غني بالعناصر الغذائية البروتين في الكوارع
، وغيرها من العناصر الأخرى ومن أهمها:
حديد
الفيتامينات أ و ك
أحماض دهنية
السيلينيوم
الزنك
المنغنيز
فوائد الكوارع للنساء
للكوارع فوائد الكوارع للنساء في مفعولها مشابه لمفعول البوتوكس على البشرة وصحة الجلد مما تحافظ بشكل كبيرة على حيوية البشرة لدى النساء.
تشير مراجعة عام 2017 التي ظهرت في مجلة Sports Medicine إلى أن الدراسات المختبرية والحيوانية تظهر أن فوائد الكوارع للنساء؛ حيث انها من مكملات الجيلاتين تزيد من كمية الكولاجين في الأنسجة قد يساعد ذلك في حماية المفاصل من الإجهاد غير الضروري.
قد يكون تناول فوائد الكوارع للنساء طريقة جيدة إضافة الجيلاتين
إلى النظام الغذائي ، مما قد يساعد في حماية هذه المفاصل.
لا يجب أن تغني المعلومات الوارد ذكرها عن القيمة الغذائية للكوارع من استشارة الطبيب أو المختصين في حالة الشعور بأى أعراض مرضية مختلفة، حيث ان هذه المعلومات هي عبارة عن نتائج دراسات أو أبحاث علمية أو طبية من مواقع متخصصة .
** المصدر: موقع Pub med / healthline