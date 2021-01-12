القيمة الغذائية للكوارع.. فوائد متعددة

مفاصل العجل أو الخروف ، حيث ان المفاصل غنية بالمادة الجيلاتينية والتي تحمل كل القيمة الغذائية للكوارع .

مفاصل العجل أو الخروف ، حيث ان المفاصل غنية بالمادة الجيلاتينية والتي تحمل كل القيمة الغذائية للكوارع .

تكمن في أنها عبارة عن بروتين سهل الهضم والامتصاص، وتعتبر الكوارع هي

كل 100 جرام من الكوارع على 135 سعر حرارى، 5 جرام دهون و20 جرام من البروتين سهل الهضم.

مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم لذلك شوربة الكوارع أعلى فى القيمة الغذائية من شوربة اللحم أو الدجاج.

نقع العظام و سلقها فى الماء مع إضافة الخل يعد وسيلة لزيادة القيمة الغذائية في شوربة

نقع العظام و سلقها فى الماء مع إضافة الخل يعد وسيلة لزيادة القيمة الغذائية في شوربة

الكوارع والرجيم

ويكون شرب مرق العظام أو صنع حساء بسيط طريقة مفيدة لإضافة المزيد من البروتين إلى النظام الغذائي والشعور بالرضا عن الوجبة دون استهلاك الكثير من السعرات الحرارية .

يحتوي على نسبة عالية من البروتين ، مما يساعد الجسم على الشعور بالشبع لفترة أطول ويدعم تقييد السعرات الحرارية.

على إنقاص الوزن؛ حيث ان

نسبة الدهون في الكوارع

تحتوي كل طبق متوسط الحجم على نحو 150 سعر حراري، ويحتوي كل 100 جرام من الكوارع على 135 سعر حرارى، 5 جرام دهون و20 جرام من البروتين سهل الهضم.

تحتوي كل طبق متوسط الحجم على نحو 150 سعر حراري، ويحتوي كل 100 جرام من الكوارع على 135 سعر حرارى، 5 جرام دهون و20 جرام من البروتين سهل الهضم.

وأضافت، إلى أن

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى إن

وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى إن

مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنسيوم لذلك شوربة الكوارع أعلى فى القيمة الغذائية من شوربة اللحم أو الدجاج.

نقع العظام و سلقها في الماء مع إضافة الخل يعد وسيلة لزيادة القيمة الغذائية في شوربة

نقع العظام و سلقها في الماء مع إضافة الخل يعد وسيلة لزيادة القيمة الغذائية في شوربة

وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش استشاري التغذية العلاجية، أن نسبة الدهون في

وقالت الدكتورة جيهان الدمرداش استشاري التغذية العلاجية، أن نسبة الدهون في

فوائد الكوارع

عديدة فهي تحتوي شوربة الكوارع على عناصر غذائية مهمة أخرى خاصة المعادن المشتقة من هذه الأنسجة هذا قد يجعل الكوارع مكملا غذائيا مفيد لكثير من الناس، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد الكوارع.

عديدة فهي تحتوي شوربة الكوارع على عناصر غذائية مهمة أخرى خاصة المعادن المشتقة من هذه الأنسجة هذا قد يجعل الكوارع مكملا غذائيا مفيد لكثير من الناس، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد الكوارع.

1- تجديد البشرة :

وعن فوائد الكوارع فإنها تعمل على تجديد خلايا البشرة ويعطي البشرة نضارة وحيوية، وتزيد من مرونة الجلد لاحتوائها على البروتين الطبيعى وتدعم حركة الاوعية الدموية و تقضي على ترهلات البشرة .





وذكرت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة التغذية، ان فوائد الكوارع تأتي من تأثيرات الكولاجين من النوع 2 لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض التهاب المفاصل في ركبهم جاء الكولاجين من النسيج الضام للدجاج.





تظهر نتائج الدراسة أن فوائد الكوارع في الكولاجين الذي يمكن أن يحسن أعراض مفصل الركبة ، مثل الألم والتصلب والوظيفة الجسدية الضعيفة لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.





تحتوي الأنسجة والعظام أيضًا على الكولاجين وطهي الكولاجين يحوله إلى الجيلاتين ، الذي يمد الجسم بالأحماض الأمينية ، وهي اللبنات الأساسية للبروتينات.





لا يمكن تحديد مقدار أي عنصر غذائي في مجموعة معينة من فوائد الكوارع ، لأن هذا يعتمد إلى حد كبير على نوع وكمية العظام والأنسجة التي تدخل فيها.





2- تقوية الأعصاب:

وتكمن فوائد الكوارع على العناصر الغذائية والمعادن المتوفرة بسهولة والتي قد تساعد في الحفاظ على عمل الجسم في أفضل حالاته ومن الصعب التنبؤ بكمية أي عنصر غذائي في كل دفعة فردية.

قد تكون هناك فوائد الكوارع الإضافية انه لا تزال الأبحاث تكشف عنها في الوقت الحالي ، ولكنها من المشروبات المغذية للغاية التي قد تدعم الجسم والعديد من وظائفه و تعالج الأعصاب بشكل كبير.





3- تقليل التوتر للحامل:

ومن فوائد الكوارع ايضا انها مفيدة للحامل لأنها غنية بعنصر المغنيسيوم، والذى يحد من التوتر والانفعال خاصة فترة الحمل والضغط العصبي الموجود لدى أغلب السيدات



