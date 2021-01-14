إبراهيم حجازى أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف كواليس الحرب

قال الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم حجازى ، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن مصر لم تحارب فى 1967 بل صدر قرار الإنسحاب، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم صدور قرار الإنسحاب كانت القضية الفلسطينية انتهت.





وأضاف "حجازى" خلال حواره ببرنامج "أخبار مصر" تقديم الإعلامي أيمن عدلي المذاع عبر الفضائية المصرية، ان الشعب المصرى شعب عريق جدا، والأهم أنه شعب ليس له "كتالوج"، موضحا أن هذا هو سر عظمته وقوته.





وتابع أن الآن مصر تنتقل إلى نقلة أخرى، متابعا: "اللى عمله الشعب من 46 أو 47 سنة أيام 1973، النهاردة حصاده لازم نتذكره علشان مصر تنتقل نقلة أخرى أفضل".





وأكد أن من أهم ذكرياته فى حرب أكتوبر هو الخداع أو ما يطلق عليها العملية الخداعية والذى يتم دراسته حتى الأن، متابعا أنها كانت تتم على خطة منذ عامين من الحرب.





وأشار إلى سبب إختيار قيام حرب 6 أكتوبر فى هذا اليوم يرجع إلى يوم عيد الغفران الخاص بهم، حيث إنهم يقيمون فترة راحة فى تلك الفترة، مضيفا إلى أنه لم يتم ترك أى ثغرة خلال الحرب، وتلك هي عقلية المواطن المصرى.



