أخبار التكنولوجيا.. علامة في جوجل كروم تدل على اختراقك.. وهواتف سامسونج المقبلة بدون شواحن

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
كشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Kaspersky أنه تم استهداف أكثر من 20 مليون مستخدم لمحرك البحث جوجل كروم، من خلال عدد من الامتدادات لإرسال راوبط وبرامج خبيثة لاختراق المستخدمين.
أعلنت شركة Google جوجل الأمريكية، عن تحديث تاريخى لتطبيق الخرائط Google Maps ، حيث سيعرض لأول مرة شكل أكثر تفصيلا للشوارع والطرق والمبانى والمعالم الموجودة بشكل دقيق ومحدد.
أطلقت شركة موتورولا الأمريكية هاتفها Moto G 5G للفئة المتوسطة فى الإمارات، بعد إطلاقه فى الأسواق الأمريكية وعدد من دول أوروبا، ويأتى الهاتف بعدد من الإمكانات الجيدة كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G .
كشفت تقارير أن هناك ثغرة خطيرة فى نظام التشغيل ويندوز 10 تعمل على إتلاف أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث تقوم بتدمير القرص الصلب الخاص بالأجهزة، كما يمكن للمخترقين استغلال هذه الثغرة وتدمير أجهزة المستخدمين.
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن جميع هواتفها القادمة لن تأتى مع شواحن، مثل هواتف Galaxy S21 التى أطلقتها منذ أيام بدون شواحن، وتعتقد الشركة أن إصدار هواتفها بدون شواحن يجعلها أكثر حفاظا على البيئة ويساهم فى الحد من التلوث التكنولوجى.
أدت موجة الغضب الكبيرة تجاه تطبيق واتسآب إلى ارتفاع هائل فى عدد من التطبيقات الأخرى المنافسة مثل تطبيق تيليجرام وسيجنال الذى دعا إلى استخدامه عدد من المشاهير على رأسهم إيلون ماسك، الأمر الذى وصل إلى وصول تليجرام إلى أكثر من 25 مليون خلال 72 ساعة فقط مع أكثر من 500 ألف مستخدم نشط شهريا، ولكن هل تيلجرام هو التطبيق الأكثر أمانا من واتسآب الذى سيشارك بيانات مستخدميه مع فيسبوك.
كشفت شركة سامسونج عن طريقة جديدة للاستفادة من هواتف سامسونج القديمة لتحويلها إلى عدد من الاستخدامات المهمة فى المنزل والحياة اليومية، من خلال تطبيق Galaxy Upcycling الذى يساعدك على استخدام الهواتف بطريقة مبتكرة.
حصل هاتف سامسونج المرتقب والذي يحمل اسم النموذج SM-M62F / DS، على اعتماد هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، والتي كشفت عن أنه الهاتف المسمى Galaxy M62، سيأتي ببطارية عملاقة بقوة 7000 مللى أمبير في الساعة.
ترسل تطبيقات المراسلة الفورية إشعارات لكل جهات اتصالك فور انضمامك للخدمة، ويتلقى مستخدمو كل من تطبيقى سيجنال وتيليجرام إخطارا عند انضمام أصدقائهم إلى التطبيق لبدء محادثة جديدة معهم، وهو ما يعد أمرا مزعجا بالنسبة إلى كثيرين.
لا تزال المعركة محتدمة بين تطبيقات الدردشة وعلى رأسها واتسآب الذى دفع أعدادا كبيرة من مستخدميه إلى حذفه والتحول لتطبيقات أخرى منافسة مثل Signal سيجنال الذى دعا إلى استخدامه إيلون ماسك، وأيضا Telegram تيليجرام التطبيق المفضل لدى الكثيرين من مستخدمى الخصوصية.