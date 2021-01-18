أبرز تصريحات الحكومة أمام البرلمان.. زيادة الأجور و تراجع البطالة واتفاق لإنشاء أول شبكة قطارات فائقة السرعة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمة الحكومة أمام مجلس النواب اليوم، وكان من أبرز ما قاله الدكتور مدبولي:









قال الدكتور مصطفى مبدولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تحويل مصر لمركز محورى لتداول البترول والغاز وبلغت التكاليف الإجمالية لتلك المشروعات حوالى 415 مليون دولار، مشيرا إلى أنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية، تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والبوتاجاز.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته بمجلس النواب، أنه تم تصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف، فضلا عن توقيع 26 إتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والإستكشاف .













قال رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولى ، إنه فى ضوء الأثر الكلي لبرنامج تنمية الثروة البترولية تم إنتاج 63 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز .





وأضاف " مدبولى " ، فى بيان الحكومة أمام مجلس النواب ، أنه تم تصدير نحو 21 مليون طن من الزيت الخام والمنتجات البترولية بزيادة حوالى 6% من المستهدف ، فضلًا عن توقيع 26 اتفاقية أنشطة البحث والاستكشاف.













قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن اجمالى اطوال الطرق المنفذة ضمن مشروع تطوير الشبكة القومية للطرق بلغ4500 كيلو متر، كما تم رفع ترتيب مصر فى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28 على مستوى العالم، مصر قفزت 90 مركزا فى مجال جودة الطرق.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، أنه تم توقيع اتفاقية لإنشاء اول شبكة قطارات فائقة السرعة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية وبلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون.

















أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في خفض نسبة البطالة، لتصل إلى 7.3%، في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن كانت تمثل 10%.





وأضاف الدكتور مضطفى مدبولي، خلال جلسه بمجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ 7000 مشروعا اقتصاديا، وتراجع نسبة التضخم إلى 5.7، وهو ما لم يحدث منذ 14 عاما.













قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بجهود التنمية فى صعيد مصر تم عمل 2575 مشروعا، فى محافظات قنا و سوهاج و تم توفير 206 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر.





وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بـ مجلس النواب، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفقراء.

















قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى مجال تمويل المشروعات تم طرح 3 مشروعات خلال العامين الماضيين وهما مشروع الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر ومشروع المبنى الجديد لجامعة عين شمس بالعبور ومشروع تنفيذ 23 مدرسة جديدة بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليار جنيه.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أنه بلغ صافى حجم الاستثمارات الاجنبية بالرغم من الظروف العبة أكثر من 14 مليار دولار وتأسيس أكثر من 44 شركة استثمارية جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤس أموال 8.3 مليار دولار.

















قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أصدر العديد من القرارات المهمة خلال فترة جائحة كورونا، والتى كان هدفها فى التعامل مع جائحة كورونا السير على محورين اساسيين الحفاظ على صحة وارواح المواطنين والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن هناك دولا اتخذت منحنى غلق الاقتصاد ولكنا رفضنا هذا القرارا ولو كنا اتخذناه كنا سنكون فى موقف سيئ جدًا اقتصاديًا.

















أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ، اهتمت بزيادة الأجور خلال عام 2021 الجاري ، كما لفت لضرورة الإعفاءات الضريبية ، خاصة مع أزمة جائحة كورونا ، بالإضافة إلى وضع 142 ألف أسرة ، من الفئات الأولى بالرعاية ، ضمن برامج تكافل وكرامة .





ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال جلسه مجلس النواب ، إلى أن الدولة قدمت حوالي 20 ألف خدمة جديدة ، خلال أزمة كورونا ، استفاد منها نحو 64 مليون مصري .

















قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر من افضل دول العالم فى التعامل مع جائحة كورونا ، واقل الدول التى تأثرت بالجائحة، مشددًا على أن مصر هى ثانى دولة على العالم فيما يخص النمو الاقتصادى فى 2020 ، مؤكدا ان كل المؤسسات الاقتصادية تشيد بقدرة مصر على تخطى الازمة خلال جائحة كورونا.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أنهناك دولا اتخذت منحنى غلق الاقتصاد ولكنا رفضنا هذا القرارا ولو كنا اتخذناه كنا سنكون فى موقف سيئ جدًا اقتصاديًا.

















أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة المصرية نجحت في الانتهاء من تنفيذ 100%، من برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من أزمة كورونا، موضحا أن هناك بعض الأنشطة الاقتصادية ، التي حافظت على نموها خلال الجائحة.





وأضاف مدبولي ، خلال جلسة بمجلس النواب ، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ 7000 مشروع اقتصادي ، وتراجع نسبة التضخم إلى 5.7 %، وهو مالم يحدث منذ 14 عاما .





وتابع ان اقتصادنا استطاع ان يصمد ويتعافي، وان الدولة تعي تماما ان الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والخطط الطموحة التي تأملها الدولة والقيادة السياسية والمواطنين ايضا.

















قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عملت على استكمال شبكة طرق قومية، من خلال اضافة 1600 كيلو متر من الطرق، الي جانب تطوير شبكة الطرق القائمة بنحو 2500 كيلو متر، وانه تم بالفعل تنفيذ مشروعات الطرق والكباري وبلغ اجمالي اطوال الطرق المنفذة ضمن هذا المشروع 4500 كيلو.





وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال القائه بيان الحكومة امام مجلس النواب، اليوم، انه في ضوء هذا الانجاز تم رفع ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز الـ 118 عالميا في عام 2014، وصلنا حاليا للمركز 28 على مستوى العالم، اي اننا قفزنا 90 مركزا في مجال جودة الطرق.













قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت كل الدعم للقطاع الصحى خلال أزمة فيروس كورونا، وأكد أنه تم ضخ 11 مليار جنيه إضافى للقطاع الطبي، ولتلبية الاحتياجات.





وأضاف خلال كلمته بـ مجلس النواب، إنه تم تخصيص 2.8 مليار لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وتم اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية.





ولفت إلى أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عام ومركزي، لتقديم الخدمات الطبية فى ظل جائحة كورونا وتم تطوير 77 مستشفى وتحويلهم لـ مستشفيات عزل.



