أخبار التكنولوجيا.. آبل تصدم الملايين وتتخلى عن هواتف iPhone 6s.. وما هو تحد تيك توك المتسبب في انتحار الأطفال؟

يعتبر تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، هو الأكثر إثارة للجدل بين كل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى أو تطبيقات الفيديو، الأمر الذى ساعد فى وصوله إلى التطبيق الأعلى تحميلا فى العالم فى 2020 ، ومؤخرا أثار تحد خطير فى التطبيق قضية التحريض على انتحارالأطفال.
تعد ساعة Watch Series 6 هى أحدث ساعات آبل الذكية، والتى تم إطلاقها فى شهر سبتمبر العام الماضى، حيث تعتبر أفضل ساعة ذكية تم إطلاقها فى العام الماضى، حيث تمكنها ميزة تتبع مستويات الأكسجين في الدم من جعلها سلاحا في مواجهة فيروس كورونا.
بعد طول انتظار من محبى الألعاب، أصبحت اللعبة الشهيرة سبونج بوب SpongeBob SquarePants متوفرة رسميا على هواتف أندرويد وأجهزة iOS من آبل لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، حيث يمكن للمستخدمين القيام بالاشتراك فيها.
يبدو أن عام 2021 سيكون عاما مزدهرا بأحدث تقنيات الهواتف الذكية وأفضلها حيث لم يمر أول شهر فى العام إلا وتم الإعلان عن عدد من الهواتف الذكية فى 2021 بإمكانات كبيرة وقدرات خارقة ما بين قوة وأداء المعالجات أو البطاريات والكاميرا.
أعلنت شركة ويكو الفرنسية عن هاتفها الجديد Power U20 الذى ياتى بعدد من المواصفات الكبيرة أبرها جودة الشاشة ونقائها بالإضافة إلى البطارية ذات السعة الكبيرة والتى تأتى ب 6000 مللى أمبير فى الساعة.
سيكون مطلع العام القادم 2022 حدثا ثوريا بالنسبة لشركة آبل الأمريكية، ولشركات التكنولوجيا الأخرى، حيث سيكون موعد إطلاق أهم منتج تكنولوجى وهى نظارات الواقع المعزز إلى جانب سماعة رأس مدمجة بتكنولوجيا الواقع المعزز AR مع تكنولوجيا الواقع الافتراضى VR .
تعتبر هواتف iPhone 6s التى أصدرتها آبل فى عام 2015 هى الهواتف الأكثر مبيعا لشركة آبل حتى وقت قصير جدا، قبل إطلاق هواتف iPhone 12 فى نهاية العام الماضى 2020 ، كما تعتبر الهواتف الأكثر شعبية من بين كل هواتف الآيفون التى تم إطلاقها، ولكن يبدو أن آبل ستتخلى عن هذه الهواتف فى صدمة كبيرة لملايين المستخدمين.
أطلقت شركة شاومي الإصدار الأخير من سلسلة Redmi Note 9، ويحتوي أحدث هواتف العلامة التجارية ريدمي Redmi Note 9T، بشكل أساسي على مواصفات متطابقة من هاتف Redmi Note 9 5G، المطلق حصريا في الصين، من حيث الكاميرات المعدة وذاكرة الوصول العشوائي.
كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تستعد لإطلاق هاتف Galaxy A82 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وبتقنية كاميرا متحركة، وبذلك يكون الهاتف الأول فى العالم الذى يصدر بتقنية 5G م الكاميرا المتحركة.
يبدو أن شركة آبل Apple الأمريكية، قررت التخلى عن هاتف iPhone 12 mini الهاتف الأصغر حجما والأقل إمكانيات فى سلسلة هواتف آيفون 12 ، وذلك لصالح الهواتف الأخرى iPhone 12 و iPhone 12 Pro ، بعدما حقق مبيعات قليلة ولم يستطع تلبية رغبات المستخدمين رغم فارق السعر عن الهواتف الأخرى فى السلسلة.